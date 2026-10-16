Комацу призвал не считать Haas второй командой Ferrari

В следующем сезоне за Haas будут выступать Оливер Берман и Рафаэль Камара, оба выпускники Гоночной академии Ferrari. Команда также продолжит использовать итальянские силовые установки и другие компоненты машины, разработанные в Маранелло. Однако руководитель Haas Айо Комацу считает ошибочным называть коллектив «второй Ferrari».

Отвечая на вопрос о том, может ли приход Рафаэля Камары повлиять на восприятие Haas, Комацу сказал: «Нет, если честно. Наше сотрудничество с Ferrari даёт нам возможность приглашать гонщиков из её академии.

Благодаря этим отношениям мы смогли провести тесты с Оливером Берманом в Мехико в 2024 году, а в этом году с Рафаэлем в Портимао.

С Оливером всё было точно так же. В Ferrari ни разу не оказывали на нас давления и не говорили: «Айо, возьмите Оливера, ведь он гонщик академии Ferrari и ему нужно место в Формуле 1» или «Возьмите Рафаэля, ведь он борется за титул в Формуле 2 и ему необходимо попасть в Формулу 1». Ничего подобного. Мы сами выбираем гонщиков – я и владелец команды Джин Хаас.

Да, наши гонщики выступают при поддержке Ferrari, но в Формуле 1 они представляют Haas. Мы не обязаны приглашать гонщиков Ferrari, и никто не оказывает на нас давления при выборе пилотов. Так что называть Haas второй командой Ferrari просто неправильно».

Если в будущем Ferrari потребуется новый гонщик, Оливер Берман и Рафаэль Камара окажутся среди кандидатов. Поэтому их результаты в Haas могут существенно повлиять на дальнейшее развитие карьеры в Формуле 1.

Рассуждая о перспективах Оливера и Рафаэля, Комацу подчеркнул: «В Формуле 1 очень высокая конкуренция. И первым, кого нужно опередить, всегда является напарник. Но, думаю, они оба будут сосредоточены на том, чтобы показать максимум своих возможностей.

Результат и то, удастся ли тебе опередить соперника, не полностью зависят от тебя. Ты можешь провести свою лучшую гонку, но другой гонщик может выступить ещё лучше, и в итоге ты проиграешь ему. На это ты повлиять не можешь.

Зато ты можешь контролировать, насколько используешь собственные возможности и всё, что может дать команда. Уверен, именно на этом оба и будут сосредоточены. И Рафаэль, и Оливер невероятно быстрые гонщики».