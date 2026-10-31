Комацу: Берман и Камара будут отличной парой напарников

В следующем сезоне за Haas F1 будут выступать два выпускника Гоночной академии Ferrari. Продление контракта с Оливером Берманом, вероятно, будет объявлено в ближайшее время, а его напарником в 2027 году, как ожидается, станет перспективный бразилец Рафаэль Камара, который сейчас лидирует в личном зачёте Формулы 2.

На сегодняшней пресс-конференции в Мехико руководителя Haas Айо Комацу спросили, не существует ли риска, что команда превратится в сателлита Ferrari и станет аналогом Racing Bulls при Red Bull Racing.

«Мы совершенно в иной ситуации, и наше сотрудничество с Ferrari нельзя сравнивать с тем, как взаимодействуют две команды Red Bull, – ответил Комацу. – Ferrari и Haas – абсолютно независимые команды, и у нас нет программы подготовки гонщиков для Ferrari, какая связывает Racing Bulls и Red Bull Racing.

Благодаря нашему сотрудничеству с Ferrari мы получаем разного рода возможности и доступ к их технологиям. Рафаэль Камара показывает отличные результаты в молодёжных сериях, он очень талантливый и быстрый гонщик, и поскольку мы сотрудничаем с Маранелло, то обратились с просьбой: можем ли пригласить его на тесты? Мы получили согласие, Рафаэль работал с нами на тестах TPC (тесты с использование машин предыдущих лет выпуска), и он был очень быстрым. Повторюсь: одним из преимуществ нашего сотрудничества с Ferrari – доступ к этим молодым гонщикам.

И я не опасаюсь, что между Оливером и Рафаэлем дело дойдёт до противостояния. Олли – отличный гонщик и прекрасный человек, и он будет только рад, когда Рафаэль Камара станет его напарником. Кроме того, задача команды – создать для гонщиков правильную атмосферу. Согласен, они должны подгонять друг друга, но при этом совершенно очевидно, что прежде всего они должны действовать в интересах команды.

Полагаю, всё зависит именно от атмосферы в коллективе, и если нам удастся создать правильную атмосферу, то не думаю, что в отношениях между гонщиками начнутся какие-то осложнения. Полагаю, они станут отличными напарниками, и при этом будут подгонять друг друга».