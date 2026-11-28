В Haas F1 долго не подтверждали контракт с Оливером Берманом на 2027 год. При этом сам гонщик не сомневался, что продолжит выступать за американскую команду в следующем сезоне. Одновременно появились слухи о переговорах его менеджмента с Alpine, где Оливер якобы мог заменить Франко Колапинто, несмотря на действующий контракт аргентинца.

Перед Гран При Катара Haas наконец официально объявила, что Берман останется в составе команды. Таким образом, закрылась последняя вакансия, которая формально ещё оставалась свободной.

Айо Команцу на пресс-конференции FIA, состоявшейся на автодроме в Лосаиле, подчеркнул, что в Haas изначально связывали дальнейшие планы с Оливером. По словам руководителя команды, гонщик постепенно становится её настоящим лидером.

«У нас всегда было именно такое намерение, – заявил руководитель Haas F1. – Мы всегда хотели продолжить сотрудничество с Олли, а он всегда хотел продолжить выступать за нашу команду. В общем, мы всё наконец подтвердили, но просто по разным причинам это тянулось несколько дольше, чем мы предполагали. Но я очень рад, что мы это сделали хотя бы за пару гонок до конца сезона.

Если говорить о том, какие ожидания мы с ним связываем, то полагаю, прогресс Оливера Бермана очевиден, согласитесь? В прошлом году он был единственным новичком чемпионата, но ближе к концу года выступал всё лучше, прибавил в стабильности и отлично справился со всеми испытаниями, связанными с переходом на новый технический регламент.

Но в этом году у нас были очень непростые периоды. Мы очень неплохо начали сезон, но потом допустили ошибку в выборе направления модернизации техники. Машина стала недостаточно конкурентоспособной, такой она остаётся до сих пор, но в середине года было хуже всего.

Конечно, Олли и тогда пилотировал очень здорово, и оставалось только расстраиваться, ведь он понимал: «Я пилотирую хорошо, но просто у нас медленная машина. А иногда я застревал позади ещё более медленных машин из-за того, что пит-стоп прошёл не лучшим образом…»

Берман тяжело переживал происходящее, однако даже в такой ситуации ему удавалось менять свой настрой, мотивировать команду и поддерживать её сотрудников. Его уверенность передавалась окружающим, а это, по мнению руководителя Haas, является признаком настоящего лидера.

Даже в сложные времена, когда ему самому хотелось кричать из-за того, что машина недостаточно хороша, и мы недостаточно быстры, он говорил: «Парни, сейчас у нас тяжёлый период, но надо держаться вместе, и тогда мы добьёмся улучшений. Надо просто верить в себя и не унывать!»

Я действительно это ценю, и вся наша команда тоже. Оливера отличает именно такое качество, и мы действительно хотим продолжить сотрудничество с ним в следующем году».