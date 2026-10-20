Колтон Херта вновь примет участие в тренировке за рулём Cadillac

Cadillac проведёт домашний этап в Остине, поэтому в первой пятничной тренировке за команду выступит американский резервист Колтон Херта.

Для Херты это станет уже четвёртым участием в подобной сессии. Ранее он пилотировал MAC-26 в Барселоне, Будапеште и Монце, а в Остине заменит Серхио Переса. Именно на этой трассе Колтон одержал свою первую победу в IndyCar. Тогда ему было 18 лет, и он до сих пор остаётся самым молодым гонщиком в истории американской серии, которому удалось подняться на вершину подиума.

Марцин Будковски, руководитель команды:

«Этап на Circuit of the Americas (COTA) станет для Cadillac второй домашней гонкой сезона, и это очень важный момент для всех, кто трудится на наших базах в Индианаполисе, Шарлотте и Сильверстоуне.

В Сингапуре команда отработала уверенно, обе машины добрались до финиша, и перед американским уик-эндом вся команда чувствует повышенную мотивацию.

COTA – прекрасный автодром, где нас ждут очередные испытания. Настраивать машину, чтобы она справлялась и со скоростным первым сектором, и с медленными поворотами в конце круга, довольно непросто, а неровное покрытие только усложняет задачу.

Мы готовимся к тому, что Колтон вернётся за руль на первой тренировке в пятницу, а также планируем проанализировать эффективность небольших технических новинок, связанных с днищем и с системой охлаждения. Колтон отлично знает эту трассу ещё по гонкам IndyCar, поэтому его мнение будет весьма ценным, и мы его учтём в процессе подготовки машины».

Серхио Перес:

«Уик-энд в Остине – один из моих любимых во всём сезоне, тем более в этом году я здесь уже в качестве гонщика Cadillac F1. Этот автодром отличает невероятная атмосфера, а на трибунах всегда очень много болельщиков, в том числе из Мексики, поэтому создаётся ощущение, что это действительно ещё одна моя домашняя гонка.

Трасса очень сложная – знаменитому 1-му повороту предшествует крутой подъём, после чего в районе апекса она очень широкая, а весь её первый сектор очень скоростной, и там мы испытываем высокие физические нагрузки.

На первой тренировке в пятницу Колтон сядет руль моей машины, и я буду оказывать ему всяческую поддержку, учитывать его обратную связь, после чего надо будет уделить максимум внимания поискам оптимального баланса. Настройки надо будет быстро скорректировать в ходе второй тренировки, чтобы мы смогли как следует подготовиться к воскресной гонке».

Валттери Боттас:

«Я всегда предвкушаю возвращение на COTA, ведь с этим автодромом у меня связаны прекрасные воспоминания, прежде всего о гонке 2019 года, которую я выиграл, стартовав с поула.

На этой трассе важно добиться уверенности за рулём, ведь скорости на первом секторе, где повороты следуют один за другим, очень высокие. А в медленных поворотах заключительного сектора круга нужно, чтобы ведущие колёса обеспечивали хорошее сцепление при разгонах.

Всегда много разговорах о неровном покрытии техасской трассы, поэтому важно правильно настроить машину, и чем раньше мы с этим определимся в ходе тренировок, тем лучше.

В Сингапуре команда упорно трудилась, обе машины добрались до финиша, и наша задача в этот уик-энд в том, чтобы на домашнем для Cadillac этапе развить достигнутый прогресс».

Колтон Херта:

«Пилотировать MAC-26 на глазах американских болельщиков станет для меня особенным опытом. У меня прекрасные воспоминания об этой трассе, где в 2019 году я одержал свою первую победу в IndyCar – это был очень важный момент в моей карьере. Теперь я сяду за руль машины Формулы 1, и мне представляется, что это своего рода завершение цикла.

На предыдущих тренировках в Барселоне, Будапеште и Монце мне вместе с командой удавалось войти в хороший ритм, поэтому в пятницу моя задача довольно конкретная: надо будет как можно лучше справиться с программой испытаний, помочь инженерам собрать полезную информацию о настройках, после чего вернуть Серхио машину. В оставшиеся дни уик-энда продолжу работать с командой и надеюсь, что мой вклад будет полезным».