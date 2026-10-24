Колтон Херта считает, что команда движется в правильном направлении

В пятницу в Остине Колтон Херта принял участие в тренировке за рулём Cadillac, заменив Серхио Переса. Американский гонщик отметил, что получил удовольствие от работы на трассе, несмотря на 21-й результат. При этом он следовал собственной программе, включавшей проверку эффективности ряда аэродинамических решений, рассчитанных на 2027 год.

Пилоты основного состава команды показали более высокую скорость, однако также расположились в нижней части протокола.

Валттери Боттас (19-й): «Не самая неудачная пятница. Никаких проблем не было, я провёл ряд интересных тестов, испытывал два разных по конфигурации передних крыла, а также сравнивал несколько вариантов настроек.

Похоже, всё идёт более-менее нормально, но, конечно, от остальных мы по-прежнему отстаём. Поэтому нужно постараться что-то предпринять, чтобы прибавить. Условия на трассе не особо сложные, особенно после Сингапура, и я нормально переношу жару, разве что трасса в Остине неровная. Хотя, как выяснилось, кочки всё-таки меньше, чем я ожидал. Самые большие неровности удалось сгладить, но эта трасса мне очень нравится, и пилотирование доставляет удовольствие.

Если говорить о возможных сложностях, то на первом секторе шины очень быстро изнашиваются, а также всем предстоит определиться, каким образом на круге использовать энергию батареи, поэтому после тренировок предстоит всё тщательно проанализировать. Мы знаем, что наша машина не лучшим образом взаимодействует с резиной, поэтому мы должны продолжать над этим работать».

Колтон Херта (21-й в первой тренировке): «Всё прошло хорошо, тем более уже прошло семь лет с тех пор, когда я здесь был в последний раз. Но трасса остаётся всё той же, и мне сразу стало комфортно за рулём. Я рад помочь команде, работал по плану, который мне был предложен, и выполнил все поставленные задачи.

Конечно, был короткий период, когда я привыкал к машине, ведь в Формуле 1 они самые быстрые в мире автоспорта, но когда я адаптировался, всё пошло абсолютно нормально, и я доволен, что полностью справился с программой.

Команда меня не ограничивала, я ехал настолько быстро, насколько мог – как всегда, когда ты проводишь за рулём какое-то время, то постепенно прибавляешь, и я чувствовал, что понемногу сокращал отставание от тех, кто был впереди. Кроме того, я чувствую, что машина работает лучше по сравнению с венгерским этапом сезона, когда в предыдущий раз проводил тренировку за рулём MAC-26. Так что мы движемся в верном направлении».

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