Коллинз: Льюис Хэмилтон утратил доверие к своей команде

Берни Коллинз ранее работала в McLaren, а затем перешла в Aston Martin, где занимала должность главного стратега. Сейчас она сотрудничает с телеканалом Sky Sports, регулярно посещает гонки и продолжает внимательно следить за событиями в мире Формулы 1.

Коллинз присутствовала на Гран При Сингапура. После этой гонки одной из главных тем вновь стала ситуация в Ferrari: Льюис Хэмилтон фактически отказался выполнять инструкции команды, что отразилось на его результате. Семикратный чемпион мира финишировал 6-м, а его напарник Шарль Леклер занял 2-е место.

В подкасте Sky Sports F1 Коллинз прокомментировала произошедшее и напомнила: «Разумеется, Фредерик Вассёр после этого заявил, что они приглашали Льюиса в боксы. Но Хэмилтон то ли проскочил мимо въезда на пит-лейн, то ли проигнорировал решение команды – думайте, что хотите.

Однако гонщик такого уровня не может забыть провести пит-стоп. Поэтому приходится считать, что он решил не сворачивать на пит-лейн, или команда поздно его позвала, или произошло что-то ещё. Но, по-моему, это был критический важный момент гонки.

А теперь давайте вернёмся в дни малайзийского уик-энда, где мы видели, скажем так, точно такой же пример недоверия. В Ferrari решили стартовать на сликах, а когда было принято решение перейти на промежуточную резину, Льюис сказал: «Это неправильно, сейчас нам нужны слики».

У него была дискуссия с пит-уолл Скудерии, он привёл свои аргументы и остался на сликах, но в итоге под конец показал результат, вполне сравнимый с результатом Леклера. Однако я действительно полагаю, что Льюис не доверяет своей команде».

После финиша воскресной гонки в Сингапуре Хэмилтон не стал общаться с прессой, сославшись на неважное самочувствие. При этом сначала по радио, а затем и через социальные сети он принёс извинения, признав свою ошибку. По мнению Коллинз, происходящее указывает на более глубокие противоречия в отношениях между гонщиком и командой:

«Он ставит под сомнения их решения, а когда по ходу гонки необходимо всё решать очень быстро, это неподходящий момент для раздумий. И команде, и Льюису в этой ситуации непросто. По-моему, хотя они упустили момент, когда был введён режим виртуального сейфти-кара (VSC), они могли провести пит-стоп и позже и всё равно одолеть Оскара Пиастри, но они не сделали и этого.

Было принято решение выжидать в надежде, что на трассе вновь появится автомобиль безопасности. В общем, я полагаю, было принято немало неверных решений, и мне представляется, что между Льюисом, его инженерами, группой стратегов или Вассёром должен состояться очень тяжёлый разговор. Необходимо разобраться, почему гонщик не доверяет решениям команды, и каким должен быть порядок принятия таких решений».