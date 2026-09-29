Колетта отказалась возглавить команду Ferrari

По данным слухов, руководитель программы Ferrari в WEC Антонелло Колетта не намерен возглавлять команду Формулы 1 вместо Фредерика Вассёра. По его мнению, сейчас коллективу необходимы стабильность и последовательность, а не кадровые перестановки.

Итальянское издание Corriere della Sera сообщает, что председатель совета директоров Ferrari Джон Элканн и генеральный директор Бенедетто Винья уже некоторое время пытаются убедить Колетту перейти в команду Формулы 1. Однако позиция Антонелло остается неизменной.

Колетта работает в Ferrari почти тридцать лет. С 2014 года он руководил программой гонок на выносливость, которая принесла команде три победы подряд в «24 часах Ле-Мана», а также чемпионский титул в прошлом сезоне. При этом Антонио не считает, что его достижения делают его подходящим кандидатом на пост руководителя команды Ferrari в Формуле 1.

За период работы Колетто в Маранелло команду Формулы 1 возглавляли шесть разных специалистов. Лишь Стефано Доменикали удалось добиться успеха в чемпионате мира.