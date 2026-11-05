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Колапинто: «Я много сил потратил на борьбу с травлей в сети»

Франко Колапинто на Гран При Сан-Паулу рассчитывает помочь Alpine заработать очки, порадовать аргентинских болельщиков и поддержал борьбу FIA с травлей.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.11.2026, 20:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Франко Колапинто ожидает Гран При Сан-Паулу с оптимизмом. На пресс-конференции FIA в четверг гонщик Alpine заявил, что команда намерена побороться за очки в гонке.

Франко Колапинто: «Думаю, здесь мы можем хорошо выступить и провести удачный уик-энд. Наша цель – заработать очки. Надеюсь, нам удастся улучшить результат 2024 года хотя бы на одну позицию. Это будет непросто, но постараемся.

В Бразилии часто идёт дождь, и это всегда даёт дополнительные возможности. Постараемся добиться хорошего результата и порадовать болельщиков из Аргентины, которые приедут нас поддержать, а заодно помочь команде заработать ещё очки.

Я знаю, сколько усилий болельщики прикладывают, чтобы приехать сюда, посмотреть гонку и поддержать меня. Я очень им благодарен. Надеюсь, мы хорошо проведём уик-энд и сможем порадовать их результатом».

Колапинто также высказался о мерах FIA и Формулы 1 по противодействию травле в интернете: «Это хорошая инициатива. В этом году я много сил потратил на борьбу с этой проблемой и не хотел бы снова подробно об этом говорить. Думаю, я уже достаточно высказался.

Но нам всем, и как спортивному сообществу, и как отдельному спорту, нужно продолжать работать в этом направлении. Это проблема, которой нужно уделять внимание во всём мире. Мы должны искать способы изменить ситуацию к лучшему и не оставлять эту тему без внимания.

Нужно действовать на опережение. Мы с командой Alpine и многие другие в паддоке активно боремся с травлей, и так должны поступать все. Надеюсь, нам удастся и дальше менять ситуацию к лучшему».

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