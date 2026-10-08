Колапинто заявил: «Я хочу наверстать упущенное»

Франко Колапинто не смог набрать очки в двух последних гонках. В Сингапуре он намерен исправить ситуацию.

Франко Колапинто: «После обновления в Зандворте мы добились прогресса, сделали несколько шагов, надеюсь, теперь мы будем конкурентоспособны на трассах любого типа.

В этот уик-энд я хочу наверстать упущенное. В Сепанге машина была быстра, но я получил штраф за замену силовой установки. В Сингапуре есть ещё один шанс заработать очки – постараюсь его использовать.

Пятое место в Кубке конструкторов? В этом году гонки порой складываются весьма необычно. Всё ещё может произойти. Пока ничего не решено. Скорость машины позволяет нам бороться за пятое место, до конца сезона предстоит разыграть ещё много очков.

Посмотрим, какой окажется расстановка сил завтра в первой тренировке. Надеюсь, в этот уик-энд я смогу заработать очки».