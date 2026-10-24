У болида Колапинто вновь заменили компоненты силовой установки

В пятницу на машине Франко Колапинто заменили блок управляющей электроники. За это гонщик получил штраф в виде потери десяти мест на старте. В субботу на автомобиле провели ещё несколько замен, поскольку дополнительное наказание уже было назначено.

В результате гонщик Audi получил 5-й двигатель внутреннего сгорания, 5-ю турбину, 5-ю выхлопную систему, 5-й накопитель энергии, 5-й блок управляющей электроники, 4-й MGU-K и 7-й блок дополнительных элементов.

Формально все эти замены приведут к потере 60 мест на старте. Однако Франко всё равно не сможет начать гонку дальше последнего ряда.