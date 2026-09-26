Колапинто начнёт гонку в Сепанге на пять позиций ниже своей стартовой позиции

Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на рестарте гонки в Баку. В первом повороте Франко Колапинто столкнулся с Пьером Гасли и Ландо Норрисом, выбив обоих с трассы.

После изучения видеозаписей стюарды пришли к выводу, что ответственность за происшествие полностью лежит на аргентинском гонщике Alpine. Франко Колапинто получил стандартный для такого нарушения 10-секундный штраф.

Однако гонщик сошёл с дистанции и не отбыл наказание, поэтому штраф заменили потерей пяти позиций на старте следующей гонки, в которой примет участие Франко. Если руководство Alpine не примет неожиданных решений, следующим этапом для Колапинто станет гонка 4 октября на трассе Сепанг.