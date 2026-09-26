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Колапинто начнёт гонку в Сепанге на пять позиций ниже своей стартовой позиции

Стюарды Гран При Азербайджана наказали Франко Колапинто за столкновение с Пьером Гасли и Ландо Норрисом: 10-секундный штраф заменён потерей пяти позиций.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.09.2026, 18:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Стюарды Гран При Азербайджана рассмотрели инцидент, произошедший на рестарте гонки в Баку. В первом повороте Франко Колапинто столкнулся с Пьером Гасли и Ландо Норрисом, выбив обоих с трассы.

После изучения видеозаписей стюарды пришли к выводу, что ответственность за происшествие полностью лежит на аргентинском гонщике Alpine. Франко Колапинто получил стандартный для такого нарушения 10-секундный штраф.

Однако гонщик сошёл с дистанции и не отбыл наказание, поэтому штраф заменили потерей пяти позиций на старте следующей гонки, в которой примет участие Франко. Если руководство Alpine не примет неожиданных решений, следующим этапом для Колапинто станет гонка 4 октября на трассе Сепанг.

Источник

Франко Колапинто (202)FIA (568)Alpine F1 Team (457)

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