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Колапинто: оскорбления в социальных сетях перешли все границы

Франко Колапинто осудил оскорбления в социальных сетях в адрес гонщиков, инженеров и механиков Формулы-1 и рассказал, почему записал видеообращение.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.10.2026, 21:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

Франко Колапинто призвал прекратить оскорбления в социальных сетях, направленные против гонщиков и сотрудников команд Формулы 1. В четверг в Остине представитель Alpine отметил, что с подобными сообщениями сталкиваются не только он, но также его инженеры и механики.

Франко Колапинто: «Я очень благодарен всем болельщикам, которые меня поддерживают. Но в любом виде спорта среди болельщиков всегда есть и те, кто пишет оскорбительные комментарии, и вместо поддержки мешает спортсменам показывать лучшие результаты.

В последнее время ситуация перешла все границы. Я много говорил об этой проблеме и в итоге решил записать видео, чтобы открыто высказаться. Я понимал, что такое обращение будет воспринято положительно, поэтому хотел его записать.

Особенно меня задевает, когда подобные сообщения получают мои механики и инженеры. Это люди, которые хотят, чтобы я добивался успеха, помогают мне выступать лучше и работают со мной каждый день. Мне просто больно видеть, что они сталкиваются с таким отношением.

Мы, гонщики, тоже постоянно обсуждаем эту проблему между собой. Я поднимал эту тему, наверное, уже последние десять гонок. Я стараюсь делать всё, что в моих силах, но ситуация снова и снова переходит все границы. В итоге я решил записать видео, и, думаю, это помогло».

Источник

Франко Колапинто (214)Alpine F1 Team (473)

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