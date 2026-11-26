В Лас-Вегасе Франко Колапинто показал свой лучший результат в сезоне. Теперь гонщик рассчитывает подтвердить этот успех на этапе в Катаре.

Франко Колапинто: «У нас быстрая машина, но нам нужно всякий раз оптимизировать настройки, чтобы добиваться от неё максимума каждый уик-энд.

Сейчас получается так, что в некоторые уик-энды машина более конкурентоспособна, а где-то выглядит хуже. На некоторых трассах наши соперники очень сильны, а нам важно понять, как подготовить машину для каждой трассы и стабильно набирать очки. Такова цель, надеюсь, в следующем году мы сделаем шаг вперёд и сможем чаще бороться с топ-командами.

В Лас-Вегасе мы добились отличного результата. Это хороший стимул, эффектная точка в концовке сложного сезона. Команда в полной мере заслужила этот успех, все мы очень старались, все делали всё возможное. В паре гонок до этого у нас всё шло не так, но уик-энд в Вегасе прошёл отлично. Нужно продолжать в том же духе.

Впереди ещё две гонки, а значит, нас вновь ждёт напряжённая работа. Возможно, трасса в Катаре меньше подходит нашей машине, чем Вегас, здесь будут заметнее наши слабые места, но посмотрим, как всё сложится. Мы хотим закрепить успех и вновь заработать очки».