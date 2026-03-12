Главная Новости Alpine F1 Team Колапинто: Нас не удовлетворяет скорость машины
Колапинто: Нас не удовлетворяет скорость машины

Гонщик Alpine Франко Колапинто оценил выступление команды в Мельбурне и поделился ожиданиями от Гран При Китая, отметив задачи и сложности трассы в Шанхае.
Демид Поршнев
12.03.2026, 14:31·2 мин
Фото: F1news.ru

Перед стартом Гран При Китая пилот команды Alpine Франко Колапинто поделился своими мыслями о прошедшем этапе в Мельбурне и ожиданиями от второго этапа чемпионата.

Колапинто отметил, что оба автомобиля команды сумели добраться до финиша в Австралии, что позволило собрать ценный опыт. По его словам, Alpine удалось получить значительный объём информации, однако впереди ещё предстоит тщательный анализ полученных данных и освоение новых аспектов работы с болидом.

«Каждый пройденный круг и каждая проведённая сессия помогают нашей команде глубже разбираться в возможностях машины», — подчеркнул гонщик. Он также добавил, что минувший гоночный уик-энд стал важным этапом в плане обучения, а коллектив в целом остался удовлетворён проделанной работой. Вместе с тем, Франко Колапинто признал, что команда рассчитывала на более высокий темп и борьбу за лучшие позиции. Сейчас специалисты Alpine сосредоточены на поиске причин потери скорости, и пилот выразил уверенность, что ответы будут найдены в ближайшем будущем.

Впервые прибыв в Шанхай, Колапинто столкнулся с дополнительными вызовами: предстоящий уик-энд будет проходить в формате со спринтом и по новым техническим правилам. Пилот отметил, что масштаб задачи впечатляет, ведь многое для него в новинку и пока остаётся ряд вопросов без ответов.

Гонщик подчеркнул важность быстрой адаптации к как машине, так и к трассе, а также необходимости учиться по ходу этапа. Он отметил, что автодром в Шанхае отличается сложной технической конфигурацией с затяжными поворотами и разнообразными скоростными участками. Дополнительные трудности добавляет управление энергией силовой установки, что придаёт этапу ещё больше сложности.

В заключение Франко Колапинто выразил уверенность, что на шанхайской трассе у Alpine появятся свои возможности, и команда намерена использовать их максимально эффективно.

