Колапинто признал: «На мокрой трассе мы оказались не так быстры»

В квалификации, проходившей под дождём, гонщики Alpine не смогли воспользоваться предоставившейся возможностью и завершили борьбу уже в первой сессии.

Франко Колапинто (17-й): «Сложный день. Все мы разочарованы тем, что не смогли пройти хотя бы во вторую часть квалификации. К сожалению, на мокрой трассе мы оказались не так быстры, как на сухой. В таких условиях нам не хватает сцепления и скорости, а у соперников. Похоже, таких проблем не возникло.

Нужно многое проанализировать, чтобы завтра добиться большего, если условия будут похожими. Завтра нас ждёт долгая гонка, некоторые гонщики стартуют позади из-за штрафов, а нам нужно использовать любые возможности отыграться».

Пьер Гасли (18-й): «Мы просто были слишком медленными, поэтому и результат такой. Обычно дождь приносит новые возможности, у меня много хороших воспоминаний о дождевых гонках на этой трассе, поэтому вылет в первой сессии очень расстроил.

По ходу всей сессии нам не хватало скорости, что, на мой взгляд, очень странно. У нас возникли проблемы со скоростью, которых не было у наших соперников. Нужно быстро разобраться в причинах и найти какое-то решение к завтрашнему дню, когда условия могут быть очень похожими».