Колапинто: Эта гонка неизменно входит в число лучших в сезоне

Гонщик Alpine Франко Колапинто высоко оценил прогресс Кими Антонелли и поделился ожиданиями от предстоящей гонки.

Франко Колапинто: «Это замечательная история! Честно говоря, в этом году Кими потрясающе справился. Когда видишь, как он прибавил по сравнению с прошлым годом, это производит впечатление. Это результат большой работы – его и команды.

Антонелли с первых гонок был фаворитом и удерживал этот статус, несмотря на весь сопутствующий этому прессинг. Вы не представляете, как это сложно, впервые в жизни оказаться в лидерах Формулы 1, да ещё и в столь юном возрасте.

Уверен, нас ждёт интересный уик-энд. До первого поворота здесь длинная прямая, там будет много возможностей для обгона. Старт гонки, безусловно, будет ярким!

Если выбрать верную стратегию, здесь можно отыграть много мест. Эта гонка всегда одна из лучших в сезоне».