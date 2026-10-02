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Когда ожидать гибридную версию кроссовера LADA Azimut?

Гибридный кроссовер LADA Azimut мощностью 500 л.с. может выйти в серию в 2028 году: запас хода превысит 1 000 км, разгон до 100 км/ч — 6,5 секунды.
РедакцияР
Редакция
02.10.2026, 14:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Гибридная модификация нового кроссовера LADA Azimut может быть запущена в серийное производство в 2028 году. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга РФ Антона Алиханова. Он сообщил об этом на выставке «Иннопром», которая проходит в Белоруссии. По словам министра, для представления автомобиля в 2028 году есть необходимые ресурсы и программа.

Ранее Антон Алиханов лично протестировал кроссовер LADA Azimut с гибридной силовой установкой. Министр отметил динамику разгона и вместимость автомобиля, а также подчеркнул, что модель подойдет большой семье для поездок за город и длительных путешествий.

Силовая установка гибридного LADA Azimut включает двигатель внутреннего сгорания и два электромотора, размещенных на передней и задней осях. Ее суммарная мощность составляет порядка 500 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,5 секунды, а общий запас хода превышает 1 000 км. В настоящее время гибридный Azimut проходит полный комплекс дорожных, климатических и промышленных испытаний.

Как ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», производство нового кроссовера LADA Azimut началось 25 сентября. На данный момент модель оснащается модернизированными двигателями объемом 1,6 л мощностью 120 л.с. и объемом 1,8 л мощностью 132 л.с. Покупателям доступны 6-ступенчатая механическая трансмиссия и вариатор. В дальнейшем автомобиль получит новый турбомотор мощностью 150 л.с., который будет сочетаться с классическим «автоматом».

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