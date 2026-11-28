По мнению аналитика Сергея Целикова, средств на льготные автокредиты в лучшем случае хватит до марта. Возобновить программу планируют с 1 декабря за счёт бюджета 2027 года. Однако при сохранении нынешних темпов выдачи выделенное финансирование, как считает эксперт, может быть исчерпано через 3–3,5 месяца.

В 2026 году из бюджета на льготное автокредитование направили 20 млрд рублей. Сергей Целиков сообщил, что этой суммы хватило до сентября, после чего с 1 октября программу приостановили из-за отсутствия финансирования.

На 2027 год для льготных кредитов предусмотрено 7 млрд рублей — почти втрое меньше, отметил автоэксперт. Какие дополнительные меры поддержки спроса Минпромторг предложит весной, пока неизвестно. При этом, по оценке Целикова, из-за высокого интереса к программе деньги могут закончиться ещё быстрее.

«Не исключаю, что в связи с повышенным интересом (после приостановки возникает эффект отложенного спроса), деньги могут закончиться и быстрее», — отметил Сергей Целиков.

Госпрограмма поддержки автокредитования, по оценке аналитика, сильнее всего влияла на три российских предприятия — «АвтоВАЗ», Evolute и «Москвич». В ноябре рыночная доля каждого из них снизилась, сообщил Сергей Целиков, сославшись на статистику продаж за первые три недели месяца.

На прошлой неделе Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного автокредитования с 1 декабря 2026 года. Основные изменения коснутся подпрограммы «Семейный автомобиль», а также требований к уровню локализации машин.

Согласно данным министерства, для семей с двумя и более детьми в рамках подпрограммы «Семейный автомобиль» базовая скидка на автомобили с ДВС составит 10%. На Дальнем Востоке семьи хотя бы с одним ребёнком смогут получить скидку 25%.

Для автомобилей с ДВС сохранится ценовой лимит в 2 млн рублей. Машины должны производиться в России в рамках специнвестконтракта и иметь не менее 3000 баллов локализации по постановлению №719.

Семьям с тремя и более детьми предоставят скидку 20% на российский семиместный «семейный автомобиль». Стоимость машины не должна превышать 2,3 млн рублей, а уровень локализации должен составлять не менее 3000 баллов.

Для семей с пятью и более детьми предусмотрена скидка 20% на «семейный микроавтобус». Такой автомобиль должен иметь минимум семь посадочных мест, стоить не более 4,5 млн рублей и набирать не менее 3200 баллов.

Как сообщили в Минпромторге, любой покупатель сможет получить скидку 10% на российские электромобили и гибриды, но не более 500 тыс. рублей. Уровень локализации модели должен составлять не менее 1200 баллов. Если автомобиль набирает не менее 2500 баллов, скидка для всех категорий заёмщиков составит 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Ранее автопроизводители и эксперты рассказали, какие автомобили смогут участвовать в возобновлённой программе льготного автокредитования. В их числе — модели Evolute, Voyah, УАЗ, некоторые Sollers, LADA и другие.