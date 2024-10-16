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Российский передовой мотор для легковушек: прогнозы экспертов.

Недавние события, связанные с завершением импортозамещения топливных систем для грузовиков «КамАЗ», привели к обсуждению перспектив разработки отечественного «Царь-мотора» для легковых автомобилей.
РедакцияР
Редакция
16.10.2024, 14:01·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Недавние события, связанные с завершением импортозамещения топливных систем для грузовиков «КамАЗ», привели к обсуждению перспектив разработки отечественного «Царь-мотора» для легковых автомобилей. Глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов отмечает, что ответ на этот вопрос неоднозначен. Он считает, что без значительных изменений в промышленной политике страны создание такого двигателя неизбежно столкнется с трудностями. Процесс импортозамещения, по мнению Жигалова, осуществляется «во что бы то ни стало», игнорируя цену и качество, что замедляет прогресс в отрасли.

Необходимо создать благоприятную среду для развития отечественной автокомпонентной индустрии, чтобы она могла развиваться естественным образом. Однако эксперт отмечает, что на данный момент такой среды не существует. Вячеслав Жигалов критически оценивает подход Минпромторга, указывая на склонность ведомства к выделению субсидий из бюджета и применению таможенно-тарифного протекционизма. Эти меры, по его мнению, подавляют предпринимательскую инициативу и не способствуют повышению конкурентоспособности отрасли. В России умеют создавать качественные промышленные образцы, но превращать их в прибыльный бизнес до сих пор представляется проблематичным, заключает эксперт.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр напоминает, что отечественная автомобильная промышленность ранее успешно создавала качественные двигатели. Например, ЗМЗ славился своей надежностью. АВТОВАЗ также сделал значительные шаги, выпустив двигатель для ВАЗ-2108, разработанный совместно с компанией Porsche, что стало значимым событием для отечественной автомобильной индустрии. Однако со временем требовались более мощные агрегаты. В итоге, когда АВТОВАЗ перешел под управление Renault, на LADA Vesta был установлен иностранный двигатель мощностью 122 л.с. После 2016 года АВТОВАЗ практически полностью локализовал производство этого двигателя, что является сложным технологическим достижением.

Маленькие компании также активно работают в этом направлении: недавно был представлен новый двигатель из Татарстана, изначально созданный для снегоходов и квадроциклов, но пригодный также для использования в малолитражных автомобилях. В российской автомобильной промышленности имеется опыт по импортозамещению двигателей для легковых автомобилей. Уже существуют интересные разработки отечественных двигателей, требующих поддержки. При наличии соответствующей финансовой поддержки и внимания со стороны государства возможно, что создание отечественного «Царь-мотора» станет реальностью. В этом случае российские автомобили смогут успешно конкурировать на мировом рынке.

Источник

Двигатель (49)Двс (22)

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