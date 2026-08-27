Главная Новости Lada АвтоВАЗ ответил, когда начнётся сборка LADA Azimut и сколько кроссоверов выпустят в 2026 и 2027 годах
Новости

АвтоВАЗ ответил, когда начнётся сборка LADA Azimut и сколько кроссоверов выпустят в 2026 и 2027 годах

Производство LADA Azimut стартует в сентябре 2026 года: «АвтоВАЗ» выпустит несколько тысяч кроссоверов до конца года, а в 2027-м — десятки тысяч.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
27.08.2026, 09:03·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

«АвтоВАЗ» намерен запустить производство LADA Azimut в сентябре 2026 года. В компании подтвердили этот срок и раскрыли ориентировочные объёмы выпуска кроссовера до конца текущего и в течение следующего года.

Производственный план предприятия предусматривает выпуск нескольких тысяч товарных LADA Azimut до конца 2026 года. В 2027 году «АвтоВАЗ» рассчитывает изготовить уже несколько десятков тысяч автомобилей этой модели.

По своим размерам Azimut относится к компактному сегменту SUV и сопоставим с Haval Jolion, Belgee X50+, Jeland J6 и Tenet T4. Длина кроссовера достигает 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1607 мм.

LADA Azimut
Фото: Автоновости Дня

Ранее в «АвтоВАЗе» отмечали, что LADA Azimut получит наиболее богатое оснащение за всю историю выпуска моделей марки. В комплектацию войдут мультимедийная система с онлайн- и офлайн-сервисами «Сбера», беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша с люком, электропривод багажника и камера кругового обзора.

LADA Azimut
Фото: Автоновости Дня

На первом этапе продаж кроссовер предложат с двумя модернизированными атмосферными двигателями. Двигатель объёмом 1,6 литра будет выдавать 122 л. с., а мощность агрегата объёмом 1,8 литра составит 135 л. с.

Для модели подготовят шестиступенчатую механическую коробку передач и вариатор. В перспективе «АвтоВАЗ» собирается добавить турбированный двигатель и классическую автоматическую коробку передач.

После корпоративного отпуска «АвтоВАЗ» возобновил работу и сообщил о завершении большого объёма задач, связанных с финальной подготовкой к запуску LADA Azimut. В компании также уточнили, что кроссовер должен поступить к дилерам до конца текущего года.

Ранее глава «АвтоВАЗа» заявлял, что производство и продажи LADA Azimut начнутся во втором полугодии 2026 года. По его словам, новые силовые установки кроссовера в дальнейшем планируется устанавливать и на другие модели марки.

Автор: Андрей Сундуков

Читайте «Автоновости дня» в Google. Добавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы чаще видеть наши публикации в «Главных новостях».

Источник

Lada (1043)Автоваз (690)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация