АвтоВАЗ ответил, когда начнётся сборка LADA Azimut и сколько кроссоверов выпустят в 2026 и 2027 годах

«АвтоВАЗ» намерен запустить производство LADA Azimut в сентябре 2026 года. В компании подтвердили этот срок и раскрыли ориентировочные объёмы выпуска кроссовера до конца текущего и в течение следующего года.

Производственный план предприятия предусматривает выпуск нескольких тысяч товарных LADA Azimut до конца 2026 года. В 2027 году «АвтоВАЗ» рассчитывает изготовить уже несколько десятков тысяч автомобилей этой модели.

По своим размерам Azimut относится к компактному сегменту SUV и сопоставим с Haval Jolion, Belgee X50+, Jeland J6 и Tenet T4. Длина кроссовера достигает 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1607 мм.

Фото: Автоновости Дня

Ранее в «АвтоВАЗе» отмечали, что LADA Azimut получит наиболее богатое оснащение за всю историю выпуска моделей марки. В комплектацию войдут мультимедийная система с онлайн- и офлайн-сервисами «Сбера», беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша с люком, электропривод багажника и камера кругового обзора.

Фото: Автоновости Дня

На первом этапе продаж кроссовер предложат с двумя модернизированными атмосферными двигателями. Двигатель объёмом 1,6 литра будет выдавать 122 л. с., а мощность агрегата объёмом 1,8 литра составит 135 л. с.

Для модели подготовят шестиступенчатую механическую коробку передач и вариатор. В перспективе «АвтоВАЗ» собирается добавить турбированный двигатель и классическую автоматическую коробку передач.

После корпоративного отпуска «АвтоВАЗ» возобновил работу и сообщил о завершении большого объёма задач, связанных с финальной подготовкой к запуску LADA Azimut. В компании также уточнили, что кроссовер должен поступить к дилерам до конца текущего года.

Ранее глава «АвтоВАЗа» заявлял, что производство и продажи LADA Azimut начнутся во втором полугодии 2026 года. По его словам, новые силовые установки кроссовера в дальнейшем планируется устанавливать и на другие модели марки.

Автор: Андрей Сундуков

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