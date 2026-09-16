Когда переходить с летних шин на зимние: мнение эксперта

Переход на зимние шины рекомендуется начинать после того, как среднесуточная температура в течение трех дней подряд будет держаться на уровне плюс 7 градусов. Об этом ТАСС сообщил технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков.

При определении времени для шиномонтажа водителям необходимо учитывать реальную погоду. Летние покрышки изготовлены из резиновой смеси, которая не рассчитана на отрицательные температуры. Уже при похолодании ниже плюс 10 градусов шина теряет эластичность, из-за чего, как пояснил Марков, ухудшается сцепление с дорогой.

Среднесуточная температура не всегда может быть единственным ориентиром, особенно если автомобиль часто используется ранним утром или ночью. В осенний период в это время суток температура может приближаться к нулю, несмотря на более теплую погоду днем. В таких условиях эксперт рекомендует не откладывать шиномонтаж и не ждать устойчивого снижения среднесуточных показателей.

Марков также предупредил о риске внезапного ухудшения погоды для автомобилей на летних покрышках. На подмёрзшем асфальте машина способна неожиданно потерять сцепление с дорогой, что может привести к сносу или заносу. Особую осторожность, по словам специалиста, следует соблюдать на эстакадах, где иногда появляется незаметный тонкий слой льда.

Погодные рекомендации эксперта не совпадают с календарными требованиями законодательства. Как напомнил Марков, обязательное использование зимних шин предусмотрено только в зимние месяцы — с декабря по февраль. При этом фактическая обстановка на дорогах может потребовать заменить покрышки раньше.

Ранее Роскачество рекомендовало учитывать температуру воздуха при переходе с летних шин на зимние. В организации отметили, что на холоде летняя резина становится жестче и хуже сцепляется с дорогой.

Автор: Андрей Сундуков