Собственный автомобиль начинает заметно выигрывать по экономичности у каршеринга при годовом пробеге свыше 20 тыс. км. К такому выводу агентству «Прайм» пришла доцент института экономики и управления РГПУ им. А. И. Герцена Наталья Нестеренко, связав расходы на транспорт с интенсивностью его использования.

Если за год автомобиль проезжает 5–8 тыс. км, или около 13–22 км в день, каршеринг и такси, по оценке Нестеренко, в любом случае обходятся дешевле личной машины. При таком пробеге затраты на покупку автомобиля не компенсируются расходами на страховку, налог, топливо, обслуживание и платные парковки.

При годовом пробеге 10–15 тыс. км расходы на собственный автомобиль и каршеринг становятся примерно сопоставимыми. Специалист считает, что при ограниченной потребности в поездках аренда выгоднее приобретения машины, поскольку не требует постоянных затрат на её содержание.

В качестве примера Нестеренко рассмотрела Санкт-Петербург. По её оценке, постоянные расходы на содержание автомобиля в городе составляют приблизительно 113 тыс. рублей в год. В них входят техническое обслуживание, замена шин, ОСАГО, КАСКО и транспортный налог. Кроме того, при сопоставлении вариантов учитываются переменные расходы на топливо.

Нестеренко также призвала принимать во внимание ежегодное падение рыночной стоимости автомобиля. Чем выше цена машины при покупке, тем значительнее, по её словам, будет её потеря в стоимости.

Говоря о рисках, специалист отметила, что в расходы владельца собственного автомобиля входит страхование. Поэтому при ДТП он не несёт дополнительных потерь. Пользователь каршеринга, напротив, обязан компенсировать причинённый ущерб. При этом риск ДТП во время поездок на арендованной машине Нестеренко назвала существенно более высоким, что приводит к дополнительному росту расходов.