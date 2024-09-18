Как экономия может привести к дополнительным расходам: чего стоит избегать на автомойке, чтобы сохранить кузов автомобиля

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Пена, которая создается в том числе путем смешивания с водой, работает не так эффективно, если ее нанести на уже смоченный кузов. Дело в том, что состав будет быстро стекать с кузова и не успевать вступать в реакцию с грязью. После такой мойки на ЛКП останется практически все загрязнения. При бесконтактной мойке в первую очередь на кузов нужно наносить пену, после чего выдерживать положенное время и смывать водой под давлением. Исключение — крупные куски грязи на кузове, например, после офф-роуда, которые сначала надо «сбить» с кузова.

Это правило работает в том числе в случае, если планируется вторая фаза мойки — контактная. Первым этапом, когда пена для бесконтактной чистки наносится на сухой кузов, смываются все основные загрязнения. Это исключит повреждение ЛКП во время работы губками.

Дольше в этом случае не значит лучше. Пену стоит держать на кузове не более нескольких минут. Если передержать моющее средство, то содержащее щелочь, оно начнет воздействовать не только на загрязнения, но также и на ЛКП автомобиля. Кроме того, высохшая пена оставляет разводы на кузове после высыхания.

В этом действии нет ничего плохого, если проходит вторая фаза мойки после бесконтактной. Если же кузов начать тереть щетками и губками после первого нанесения пены, то несколько таких посещений самомойки просто убьет ЛКП автомобиля. Грязь, выступает в качестве абразива, поэтому любое механическое воздействие на поверхность приведет к появлению царапин.

Пистолет высокого давления нужно держать не под углом 90 градусов, а примерно в два раза меньше. Это позволит избежать большого количества брызг, а также поможет лучше смыть химию. Важно и то, на каком расстоянии от кузова находится сопло пистолета. Его нельзя подносить слишком близко, особенно вплотную, чтобы удалить въевшуюся грязь. В местах, где есть какие-то дефекты на кузове, например, сколы, ЛКП может просто отлететь. Нужно держать пистолет на расстоянии не ближе 30–40 см от кузова, чтобы не навредить лакокрасочному покрытию.