После шутки Кларксона Alpine пришлось выступить с заявлением

Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон в субботу в эфире Sky Sports F1 в шутливой форме высказался о штрафе Франко Колапинто, который получил наказание за замену элементов силовой установки.

«Франко оштрафован потому, что он аргентинец. Я бы тоже его оштрафовал. Это всё это из-за того, что случилось, когда мы туда приехали», - сказал Кларксон в прямом эфире.

Отношение Кларксона к Аргентине связано с эпизодом Top Gear в 2014 году. Тогда он управлял автомобилем с номерным знаком, который отсылал к Фолклендской войне 1982 года между Аргентиной и Великобританией. Кларксону, Ричарду Хаммонду, Джеймсу Мэю и остальным членам съемочной группы пришлось бежать к чилийской границе, спасаясь от местных жителей.

После высказывания Кларксона команда Alpine и менеджеры Колапинто опубликовали заявления в социальных сетях.

«Нам известно о комментариях, сделанных в телеэфире гостем команды в Остине. Мы хотим ещё раз подчеркнуть, что это его личное мнение, которые не соответствуют ценностям команды, направленным на продвижение доброты и уважения. Франко – наш гонщик, мы его полностью поддерживаем», - сказано в заявлении Alpine.

«Комментарии Джереми Кларксона по поводу национальности Франко совершенно неприемлемы. В Формуле 1 таким высказываниям нет места, независимо от того, кто их произносит и в шутку ли это было сказано. Мы делаем всё, чтобы способствовать уважению и положить конец враждебности и оскорблениям, но это уважение должно быть взаимным. Мы не можем требовать от кого-либо ответственного поведения, слыша такие комментарии от известных персон, гостей нашего спорта», - написала менеджер Джейми Кэмпбелл-Уолтер.