Корейский автопроизводитель Hyundai рассказал о планах на авторынок России

Марка Hongqi в 2025 году планирует реализовать на российском авторынке 12 000 премиальных автомобилей. Кроме того, китайский автопроизводитель планирует увеличить количество своих дилеров в стране до шестидесяти.

Для увеличения продаж премиум-бренда на российском рынке запланированы три новых автомобиля, премьера которых состоится в этом году. Hongqi намерен предложить клиентам в России лифтбек H6, кроссовер HS7 и роскошный седан L1. Пока анонсирована только "младшая" версия седана для России, в то время как на китайском рынке модель предлагается с двумя вариантами установки.

В 2024 году дилеры Hongqi продали 7 145 автомобилей, что в 2,8 раза больше, чем в 2023 году.

Почти 80 процентов продаж приходится на две модели: седан Hongqi H5 (3 152 автомобиля) и кроссовер Hongqi HS5 (2 597 экземпляров).

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что марка Hongqi планирует предлагать в России те же модели, что и в Китае.