Hongqi и Huawei раскрыли подробности совместного проекта. Первым автомобилем, который получит полный комплекс технологий китайской компании, станет флагманский седан Hongqi H9 нового поколения. Продажи модели в Китае начнутся 27 ноября 2026 года на автосалоне в Гуанчжоу.

Премьера нового Hongqi H9 состоялась в апреле 2026 года в рамках Пекинского автосалона. Партнёрство двух компаний реализуется по схеме San Zhi: Hongqi занимается дизайном, производством и продажами, а Huawei интегрирует собственные разработки. В состав оснащения седана вошли система помощи водителю, облачные сервисы Huawei Qiankun и цифровая кабина HarmonySpace на базе HarmonyOS и архитектуры MoLA.

Фото: Автоновости Дня

В дизайне H9 сохранены фирменные элементы Hongqi — полузакрытая решётка «Горный водопад», хромированные детали и расположенный по центру флаговый логотип. Передняя часть получила U-образные светодиодные полосы и пиксельные фары, а сзади установлены сквозные фонари в форме буквы U. Также седан комплектуется 20-дюймовыми хромированными дисками и электрическими дверями с доводчиками.

Новый H9 оснащён системой Huawei Qiankun ADS 5, в состав которой входят 896-линейный лидар и 40 датчиков по периметру кузова. Согласно заявлению бренда, система способна распознавать объекты высотой 14 см на расстоянии 120 м при скорости 120 км/ч. Кроме того, она сохраняет работоспособность в тумане и во время сильного дождя. ADS 5, лидар и кабина HarmonySpace войдут в оснащение всех четырёх версий седана, включая базовую.

Фото: Автоновости Дня

В основе цифровой кабины лежит операционная система HarmonyOS. Голосовой помощник на архитектуре MoLA позволяет управлять навигацией, мультимедиа и климат-контролем. Центральный экран с диагональю 16,1 дюйма и разрешением 3K дополняют цифровая приборная панель, развлекательный дисплей для переднего пассажира и проекционный дисплей на лобовом стекле.

В пресс-службе Hongqi сообщили, что режим приватности активируется одним касанием и блокирует доступ к камерам и микрофонам. В перечень дополнительных опций входят затемняемое приватное стекло, съёмный передний сенсорный экран и аудиосистема Huawei Sound с 25 динамиками.

Все четыре сиденья получили электрические регулировки, подогрев, вентиляцию и массаж. Передний подлокотник оборудован холодильником с функцией подогрева. В заднем подлокотнике расположены органы электрических регулировок, подстаканники и две беспроводные зарядки по 50 Вт. Среди других опций — кнопка «босс» для управления передним пассажирским креслом с заднего ряда, двойная панорамная крыша со шторками и два зеркала для макияжа на заднем ряду.

Фото: Автоновости Дня

Гибридная силовая установка последовательного типа включает 2,0-литровый турбомотор Hongqi мощностью 145 кВт (197 л. с.) 2. Младшая версия получила электродвигатель мощностью 220 кВт (299 л. с.). В полноприводной модификации используются два мотора мощностью 220 (299 л. с.) и 224 кВт (305 л. с.), а их суммарная отдача достигает 444 кВт (604 л. с.). Батарея ёмкостью 40,4 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге 205 или 216 км в зависимости от версии, согласно данным Министерства промышленности и информатизации КНР.

Седан построен на высоковольтной гибридной платформе Honghu 800V. В оснащение входят четырехрежимная пневмоподвеска, амортизаторы с регулируемой жёсткостью и подруливающие задние колёса, способные поворачиваться на угол до 16 градусов. Минимальный радиус разворота составляет 5,35 м.

Габаритная длина нового Hongqi H9 равна 5230 мм, ширина — 1955 мм, высота — 1515 мм. Колёсная база составляет 3120 мм. Информация о сроках выхода модели на российский рынок пока отсутствует. Предыдущая версия седана с мотором V6 уже продаётся в России в локализованном исполнении под брендом Senat. Стоимость автомобиля составляет от 12 000 000 до 12 500 000 рублей.

Ранее Hongqi вывел на китайский рынок новый рамный внедорожник G919. В дальнейшем эта гибридная модель может появиться и в России.