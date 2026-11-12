Китайские марки могут «потерять» российский авторынок: какие «китайцы» по-прежнему пользуются спросом у россиян

В декабре 2026 года доля китайских брендов в российских продажах автомобилей может опуститься ниже 35%. Такой прогноз ТАСС озвучил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинга» Александр Корнев. Для сравнения, в октябре 2026 года показатель составил 38,3%.

Согласно данным Александра Корнева, в октябре 2024 года китайские марки занимали 57,6% рынка. В октябре 2025 года их доля была равна 49,2%.

«Рост интереса к китайским брендам в октябре произошел на фоне исчерпания лимитов по программам господдержки и обусловлен ценовой политикой марок. Однако в долгосрочной перспективе тренд на снижение доли китайских автомобилей в общем объеме продаж сохраняется», — считает Александр Корнев.

По подсчетам аналитиков «Газпромбанк автолизинга», в октябре 2026 года в России реализовали 50,2 тыс. автомобилей китайских брендов. Лидером среди марок из КНР стал Haval, показавший результат 16,9 тыс. машин. Второе и третье места заняли Geely и Changan — 7,9 тыс. и 7,7 тыс. автомобилей соответственно.

В «десятку» лидеров вошли также Jetour, продавший 3,8 тыс. машин, и Omoda с результатом 2,5 тыс. реализованных автомобилей. Далее расположились GAC — 2,2 тыс. автомобилей — и Tank, продажи которого составили 1,7 тыс. штук. Список ТОП-10 замкнули Jaecoo (1,2 тыс. шт.), Voyah (1 тыс. шт.) и Zeekr (865 шт.).

Changan стал единственной маркой из «тройки» лидеров китайского сегмента, чьи продажи увеличились и по сравнению с предыдущим месяцем, и в годовом выражении. В октябре реализация автомобилей бренда выросла на 16% относительно сентября и на 26% по сравнению с октябрем прошлого года.

Ранее аналитики сообщили о повышении продаж автомобилей с пробегом в России по итогам октября. Китайские машины на вторичном рынке стали пользоваться большим спросом как по сравнению с сентябрем, так и в годовом выражении.

До этого автоэксперт Сергей Целиков перечислил самые популярные китайские марки на российском рынке автомобилей с пробегом. По итогам девяти месяцев 2026 года первое место заняла Chery, опередившая Geely и Haval.

Автор: Иван Бахарев