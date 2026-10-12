В России запретили производство и продажу ряда китайских грузовиков: какие модели попали под ограничения

Росстандарт провел комплекс внеплановых выездных проверок, чтобы оценить состояние рынка грузовых автомобилей и специального транспорта. В ходе мероприятий специалисты выявили несколько случаев несоответствия требованиям безопасности. В результате с сегодняшнего дня на территории России запрещены производство и продажа ряда грузовиков и спецтехники.

Как сообщает Autonews, в перечень грузовых автомобилей вошли легкий Dongfeng DFRZ‑35 и среднетоннажный Foton 77N5BJ. Среди тягачей под запрет попал только JAC K7. В список автокранов включили две модели XCMG — XCT50G5‑1S и XCA200G7‑1S. Кроме того, ограничения коснулись специального транспорта: 77ADJL (на базе JAC), SE27 (на базе Kia), TD‑001 (на базе Shacman), N382a‑A2 (на базе FAW) и KFN332 (на базе Ford).

Фото: Carsweek.ru

Причиной жестких ограничений стало несоответствие одному или нескольким требованиям безопасности транспортных средств. Представители Росстандарта указали на отклонения от нормативов для тормозных систем, превышение допустимого объема выбросов, недостаточный уровень безопасности кабин и салона, а также травмоопасность внешних элементов кузова. В числе других нарушений названы повышенный уровень шума, ненадлежащее освещение и световая сигнализация, отсутствие подключения к аварийным сетям связи и оповещения.

Главным основанием для запрета стала повышенная вероятность аварий, ДТП и гибели людей. При этом модели не исключены из продажи окончательно: каждому производителю выдали документ с перечнем необходимых изменений. После доработки систем запрет будет снят, а транспорт вернется на рынок.

Производителям придется исправлять не только новые автомобили, но и технику, уже находящуюся в эксплуатации. Дилеры должны самостоятельно уведомить владельцев о необходимости бесплатных работ и проконтролировать устранение выявленных дефектов.

Как сообщают в Росстандарте, первым шагом стала остановка продаж перечисленной техники дилерами и компаниями-производителями. Сейчас готовятся масштабные акции по устранению проблем в системах и узлах с заменой неисправных элементов на новые, соответствующие стандартам. Ранее аналогичные ограничения вводились в отношении другой спецтехники — Shacman SX3258. После устранения всех дефектов запрет был снят.

Акции по доработке спецмашин могут стать хорошей новостью для владельцев техники. Как мы писали ранее, цены на запчасти уже выросли, поэтому любая проблема с конструкцией или отдельными системами способна привести к существенным расходам.

Фото: av