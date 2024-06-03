Рост китайских автомобилей на вторичном рынке вызывает удивление

По информации, предоставленной агентством "АВТОСТАТ", за первые четыре месяца текущего 2024 года жители России купили почти 50 тысяч подержанных легковых автомобилей китайских марок. Это на 52% больше, чем за аналогичный период годом ранее, что является самым высоким уровнем роста среди всех участников вторичного автомобильного рынка.

Помимо автомобилей китайского производства, положительную динамику на вторичном рынке также продемонстрировали российские бренды (+15%), в то время как остальные бренды показали отрицательную динамику. Например, продажи подержанных автомобилей корейских марок за рассматриваемый период снизились на 1%, американских и европейских – на 8%, а японских – на 9%.

Тем не менее, доля китайских марок на рынке подержанных легковых автомобилей в России пока остается невысокой (почти 3%). Однако она увеличивается (год назад составляла около 2%) и имеет потенциал для дальнейшего роста, учитывая доминирование китайских брендов на рынке новых автомобилей и их более активное появление на вторичном рынке.

Эксперты агентства "АВТОСТАТ" отмечают, что примерно 80% приобретаемых жителями России подержанных китайских автомобилей приходится на пять брендов – Chery, Geely, Lifan, Haval и Great Wall. Среди наиболее популярных моделей можно выделить Chery Tiggo, Geely Coolray, Lifan Solano, Lifan X60 и Chery Tiggo 7 PRO.

Подробнее о текущем положении на рынке подержанных автомобилей и его перспективах расскажут эксперты в рамках форума автомобильного бизнеса "Used Cars Forum – 2024", который пройдет 20 июня в Москве при поддержке агентства "АВТОСТАТ". Для получения дополнительной информации и регистрации на мероприятие посетите сайт: usedcars.autostat.ru.