Kings of Leon — главное событие культурной программы в Абу-Даби

Kings of Leon — всемирно известная американская рок-группа и неоднократный лауреат музыкальных премий, включая Grammy, Brit Awards и MTV Europe Awards, — станет хедлайнером культурной программы, которая будет сопровождать финал сезона в Абу-Даби.

Организаторы гонки на автодроме Яс-Марина объявили об этом сегодня, в очередной раз подтвердив, что об отмене этапа речи не идёт.

В дни первого декабрьского уик-энда в Абу-Даби будет чем заняться и помимо посещения Гран При. В культурной программе заявлены такие известные исполнители, как Андреа Бочелли, Льюис Капальди, выступавший в прошлом году в Сингапуре, Дженифер Лопес, группа Imagine Dragons и популярный диджей Black Coffee. При этом список ещё не полный: всего в нём 12 артистов и музыкальных коллективов.

«Развлекательная программа, которую мы готовим, стала фирменным отличием Гран При Абу-Даби, – заявил Дэвид Пауэлл, директор по стратегическому развитию компании Ethara Live. – В этом году она будет самой богатой и представительной. Мы соберём вместе признанных звёзд мирового масштаба и некоторых молодых перспективных артистов, и такой список участников понравится болельщикам всех поколений и поклонникам всех жанров.

Завершит нашу программу рок-группа Kings of Leon, так что мы приглашаем болельщиков в Абу-Даби, где острове Яс их ждёт уникальная по насыщенности неделя, заполненная гонками, музыкой и развлечениями».

Организаторы подготовили и дополнительный стимул для болельщиков. Обладатели билетов на гонку получат бесплатный доступ в некоторые тематические парки и музеи Абу-Даби.

Многие артисты, которые выступят в дни финала сезона, действительно являются звёздами мировой величины. Так, суммарный тираж альбомов Imagine Dragons, играющих в субботу после квалификации, и Kings of Leon приближается с 100 миллионам. Кроме того, группа из американского штата Теннесси в ноябре выпустит свой десятый альбом. Поклонники её творчества наверняка ждут релиз с нетерпением.