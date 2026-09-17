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Кин Накамура-Берта впервые выступит в Формуле-3

Trident объявила Кина Накамуру-Берту первым гонщиком на сезон Формулы 3 2027 года. 18-летний британец выступит при поддержке академии Williams после двух титулов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.09.2026, 16:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Trident, выступающая в Формуле 3, объявила имя первого гонщика на сезон 2027 года. Им стал 18-летний уроженец Лондона Кин Накамура-Берта.

Кин Накамура-Берта входит в молодёжную программу Williams. В «формуле» он дебютировал в 2023 году, а в 2025-м выиграл чемпионат итальянской Формулы 4. В 2026-м Накамура-Берта завоевал титул в ближневосточной Формуле Regional и финишировал третьим в европейской Формуле Regional.

Кин Накамура-Берта: «Я рад возможности перейти в Формулу 3 вместе с Trident при поддержки со стороны гоночной Академии Williams.

Я хорошо закончил сезон в Формуле Regional. Возможность присоединиться к одной из лучших команд Формулы 3 придаёт мне уверенности перед дебютом в молодёжной серии в следующем году. Большое спасибо всем, кто помог мне добиться этой цели».

Источник

Williams (605)

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