Кин Накамура-Берта впервые выступит в Формуле-3

Команда Trident, выступающая в Формуле 3, объявила имя первого гонщика на сезон 2027 года. Им стал 18-летний уроженец Лондона Кин Накамура-Берта.

Кин Накамура-Берта входит в молодёжную программу Williams. В «формуле» он дебютировал в 2023 году, а в 2025-м выиграл чемпионат итальянской Формулы 4. В 2026-м Накамура-Берта завоевал титул в ближневосточной Формуле Regional и финишировал третьим в европейской Формуле Regional.

Кин Накамура-Берта: «Я рад возможности перейти в Формулу 3 вместе с Trident при поддержки со стороны гоночной Академии Williams.

Я хорошо закончил сезон в Формуле Regional. Возможность присоединиться к одной из лучших команд Формулы 3 придаёт мне уверенности перед дебютом в молодёжной серии в следующем году. Большое спасибо всем, кто помог мне добиться этой цели».