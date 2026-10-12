Mercedes помогла Кими избежать штрафа

Во время Гран При Сингапура Кими Антонелли четыре раза оказался за пределами трассы, однако наказание не получил. Это вызвало вопрос, почему итальянскому гонщику Mercedes не назначили стандартный 5-секундный штраф.

Стюарды подтвердили четыре подобных эпизода. Дважды Кими выезжал за пределы трассы во 2-м повороте, ещё один раз — в 19-м, последнем повороте круга. Четвёртое нарушение произошло в 7-м повороте перед рестартом, когда автомобиль безопасности должен был вернуться в боксы.

Как сообщает The Race, в одном из случаев команда Mercedes оспорила зафиксированное нарушение. Стюарды согласились с доводами команды, поэтому штраф назначен не был. Онлайн-издание приводит слова Нельсона Валькенбурга, голландского комментатора телеканала Viaplay:

«У меня была дискуссия с FIA о том факте, что Антонелли уже получил предупреждение, а затем допустил ещё одно нарушение, и должен был получить 5-секундный штраф. Но этот эпизод был пересмотрен по просьбе Mercedes, после чего стюарды убедились, что Кими пределов трассы не нарушил. Именно поэтому он не был оштрафован…»

После финиша в официальном интервью FIA гонщик объяснил произошедшее. Ранее мы приводили его слова: «На рестарте после режима VSC тормоза не работали. Я чуть не врезался в стену. Ход педали был очень длинным. Но в некотором смысле это было ожидаемо.

Я проехал три четверти гонки за другой машиной в "грязном воздухе", поэтому тормоза сильно нагрелись. К тому же на моей машине не работал датчик температуры тормозов, у нас не было данных об их состоянии. Но я по запаху чувствовал, что они перегрелись. Это было не очень приятно».

В Спортивном кодексе FIA сказано: «Гонщики должны приложить все разумные усилия, чтобы всегда использовать трассу и не выезжать за её пределы без уважительной причины».

Проблемы с тормозами можно считать уважительной причиной. Однако в июльской гонке в Сильверстоуне Антонелли был наказан за срезку поворота, несмотря на повреждение обтекателя на одном из колёс его машины, которое привело к проблемам с рулевым управлением.

Кими лидирует не только в личном зачёте: на его счету больше нарушений пределов трассы, чем у любого другого гонщика. Вчера во время Гран При Сингапура его гоночный инженер Питер «Боно» Боннингтон несколько раз напоминал Антонелли по радио о необходимости соблюдать границы трассы. При этом тон его сообщений был весьма требовательным, если не жёстким.

Нельсон Валькенбург также считает, что команде Mercedes в итоге придётся принять определённые меры:

«Полагаю, со временем у них возникнет необходимость с этим разобраться. Но по мере того, как Кими будет становиться всё более зрелым профессионалом, Боно уже не нужно будет разговаривать с ним в таком тоне.

Но пока Антонелли балансирует на грани, хотя, вероятно, когда он завоюет титул, что-то может измениться, а пока очевидно, что с ним ещё надо работать».