Кими Антонелли: Стремление к успеху стало ещё сильнее

Вчера вечером Кими Антонелли посетил футбольный матч на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Там сборные Италии и Франции встречались в рамках европейского турнира «Лига Наций». Когда гонщик появился в ложе для специальных гостей и попал в объективы телекамер, более 70 тысяч болельщиков на трибунах поприветствовали чемпиона мира 2026 года стоячей овацией.

В эти дни у Кими напряжённый график. Утром он находился в Сан-Марино, где сейчас живёт, посетил устроенный для него торжественный приём на уровне Олимпийского комитета и встретился с местной прессой. Журналисты также обратили внимание на то, что волосы Антонелли вновь приобрели естественный цвет. Несколькими днями ранее он выполнил своё обещание и покрасил их в цвета итальянского флага.

«Победа в чемпионате не утолила мою жажду успеха! – заявил 20-летний гонщик Mercedes. – Возможно, сейчас она стала ещё сильнее, ведь мы хотим подтвердить наши результаты, и я настроен бороться за новые победы в оставшихся гонках сезона, а в 2027 году всё начнётся сначала. Важно продолжать атаковать, показывать хорошие скорости и повторить успех в следующем сезоне.

Наша команда Mercedes очень сильна и вновь будет конкурентоспособной. Не могу пожаловаться на плохой аппетит по части побед – этот огонь горит всегда!»

На вопрос о цвете волос Антонелли с улыбкой ответил: «Тото Вольфф был шокирован, но это был особый жест, который, как мне казалось, я должен сделать!..»

Вспоминая сезон, Кими назвал три наиболее памятных момента: «В Китае я впервые завоевал поул и одержал первую победу. Это было замечательно, я почувствовал уверенность в своих силах, после чего мне стало немного спокойнее. Со мной был отец, и для его это тоже был прекрасный момент.

Затем в Монте-Карло я провёл свой лучший уик-энд, когда у меня всё получалось: завоевал поул и выиграл гонку, хотя она стала для меня ещё одним испытанием. А победа в в Монце была вообще совершенно особенной – переживания были такими же сильными, как в Шанхае, но это был ещё и мой домашний Гран При!

Свои успехи я прежде всего посвящаю семье, в том числе моим дедушкам и бабушкам, моей команде, которая помогает мне и поддерживает меня. Но о себе я тоже не забываю: сейчас я испытываю огромную радость, что все те жертвы, на которые пришлось пойти ради успеха, не были напрасными…

Говоря о популярности, Кими отметил, что она доставляет ему удовольствие, однако он старается сохранять связь с реальностью. «Когда упускаю шанс на победу, то всегда злюсь; например, я чувствовал, что в Бразилии выступил не лучшим образом.

По словам Антонелли, в 2027-м его соперниками станут гонщики всех топ-команд: Ferrari всегда сильна, а Red Bull и McLaren постепенно прогрессируют. При этом главным источником проблем он считает Макса Ферстаппена.

«В следующем году технический регламент будет скорректирован, поэтому точно нельзя сказать, что нас ждёт, но будет очень интересно, в каком-то смысле мы опять всё начнём с нуля».