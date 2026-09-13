Кими Антонелли: «Я не собираюсь сбавлять обороты»

Кими Антонелли стал первым победителем на новом автодроме MadRing. 20-летний гонщик Mercedes в восьмой раз в сезоне поднялся на вершину подиума. После финиша он назвал гонку очень сложной и признал, что Ландо Норрис, по его мнению, больше заслуживал победы.

Кими Антонелли (1-й): «Да, очень трудная гонка, лёгкой её вообще на назовёшь, а сложнее всего было работать с резиной. Выиграть всегда приятно, однако я не в полной мере рад этой победе, потому что, по-моему, сегодня её заслуживал Ландо, понимаете? Но всё-таки мы её принимаем.

В остальном мы провели гонку очень уверенно, особенно хороший темп у нас был под конец дистанции на жёстких шинах. И теперь наша задача – продолжать атаковать.

Уик-энд в целом сложился невероятно удачно, спасибо болельщикам за то, что заряжали нас энергией, и мне уже хочется вернуться на эту трассу в следующем году. Если же говорить об этом сезоне, то я не собираюсь сбавлять обороты, в каждой из оставшихся гонок намерен продолжать атаковать, стремиться к высоким результатам и по-прежнему получать от этого удовольствия.

В каждом Гран При постараюсь выкладываться на 100 процентов, а в конце года посмотрим, чего нам удастся добиться».

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