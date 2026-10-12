Кими Антонелли заявил: «Я хочу помочь команде»

На Гран-при Сингапура Кими Антонелли выступал на обновлённой машине. После финиша на третьем месте он отметил, что пока не может назвать её более быстрой по сравнению с прежней версией.

Вопрос: Кими, отличная гонка. Как ощущения?

Кими Антонелли: Жара не добавила удовольствия. Ехать за другими машинами было довольно жарко. Но третье место на финише – хороший финал уик-энда, учитывая прогресс в работе с машиной, которого мы добились.

В пятницу скорости не хватало, мне было сложно справиться с новым аэродинамическим обвесом. Но команда проделала невероятную работу, смогла вывести машину в оптимальный диапазон. Сейчас мы гораздо лучше понимаем работу обновлённой аэродинамики – и её отличия от старой. Теперь речь о том, чтобы найти оптимальные настройки.

Мы понимаем, что делать дальше. Я хочу помочь команде, для нас сейчас важно понять, в каком направлении двигаться при разработке машины следующего года.

Вопрос: Вы уверены в том, что обновлённая машина быстрее прежней?

Кими Антонелли: На этой трассе – нет. Здесь много медленных участков и пока она недостаточно эффективна. С прежней машиной ты точно знаешь, как её расположить, в каком диапазоне она работает.

У новой машины есть потенциал, она может быть быстрее, и я действительно чувствую это в некоторых поворотах, но диапазон, в котором машина работает в данный момент, слишком узок. Кроме того, при пилотировании она очень чувствительна к нюансам, к тому, как ты входишь в поворот, как действуешь на торможении. Эта машина обязательно будет быстрее, когда мы поймём, как использовать весь её потенциал.

Вопрос: По ходу гонки вы в какой-то момент сказали, что не работают тормоза. Что произошло? Как вы с этим справились?

Кими Антонелли: Старался сбрасывать газ и ехать накатом перед торможением, чтобы меньше нажимать на педаль.

На рестарте после режима VSC тормоза не работали. Я чуть не врезался в стену. Ход педали был очень длинным. Но в некотором смысле это было ожидаемо. Я проехал три четверти гонки за другой машиной в «грязном воздухе», поэтому тормоза сильно нагрелись. К тому же на моей машине не работал датчик температуры тормозов, у нас не было данных об их состоянии. Но я по запаху чувствовал, что они перегрелись. Это было не очень приятно.

Вопрос: Чемпионский титул уже совсем рядом – вы можете досрочно завоевать его уже в Остине. Вы думаете о титуле?

Кими Антонелли: Конечно. Я знаю, что он совсем близко, что это реально, но мне нужно продолжать делать то, что я делал. Знаете, мой настрой всегда один и тот же: выйти на трассу, победить или показать лучший результат, на который я способен. Думаю, в этот уик-энд я мог бы выступить лучше, но за свободную неделю я постараюсь перезагрузиться и уже с нетерпением жду возвращения в Остин.

Если я не буду хорошо выполнять свою работу, результата не будет. Для того, чтобы достичь того, чего я хочу, нужно показывать результат – всё просто.

Вопрос: Джордж сказал после гонки, что после недавнего обновления сейчас сильнейшая команда – Red Bull. Вы с этим согласны? Или дело в том, что вы пока не смогли раскрыть потенциал своих новинок?

Кими Антонелли: Мы пока не добились максимума от обновлённой машины. В Red Bull действительно сделали большой шаг вперёд, сейчас Макс чувствует себя более комфортно, добивается от машины большего. В свою очередь мы пытаемся добиться большего от своей машины. Мы видим улучшения, видим, что она может дать, но в данный момент диапазон условий, в которых она эффективно работает, очень узкий, она очень чувствительна к тому, как ты пилотируешь, как входишь в поворот, как тормозишь. Она реагирует совершенно по-разному и иначе, чем прежде.

В Остине у нас будет три нормальных тренировки, надеюсь, там мы сможем во всём разобраться. Но я считаю, что команда проделала невероятную работу в этот уик-энд, лучше настроив машину и позволив мне обрести уверенность. Это отправная точка для дальнейшей работы.