Кими Антонелли примерил роль инструктора по вождению

Кими Антонелли уверенно управляет любой машиной, а не только гоночной. Однако насколько хорошо он способен справляться с обязанностями инструктора по вождению?

Ответ на этот вопрос дала забавная видеозапись, которой вчера поделилась Амелия Димольденберг — популярная британская блогерша с миллионами подписчиков на YouTube.

Программу снимали во время австрийского гоночного уик-энда, но опубликовали лишь сейчас. В начале ролика Кими едет по Red Bull Ring на чёрном кроссовере Mercedes, а на пассажирском сиденье находится Амелия.

Сначала гонщик начинает активно вращать руль в разные стороны. Пассажирка нервно спрашивает, что происходит, однако Кими объясняет: он всего лишь прогревает шины. В ответ Амелия восклицает: «Кими, прекрати! Это недопустимо! Я знала, что ты молод, но не знала, что ты настолько незрелый!»

«Как грубо!» – реагирует Кими. Разумеется, происходящее было частью сценария программы, но со стороны эта сцена выглядит довольно забавно.

Затем Амелия задаёт Антонелли провокационный вопрос: когда он в последний раз крутил «пончики»?

Кими заверяет, что давно этого не делал, но всё же решает проверить, получится ли выполнить такой трюк на тяжёлом кроссовере.

Амелия серьёзно пугается и даже вскрикивает. Однако, сколько бы Кими ни старался, заставить эту машину крутить «пончики» не удаётся. Мотор ревёт, шины визжат, но происходящее с трудом можно назвать пончиками. В конце концов Амелия просит: «Погоди, можем ли мы на секунду остановиться, а то меня по-настоящему мутит».

«Это не «пончик», для него нужно, чтобы машина намного сильнее скользила», – объясняет Кими. После этого разговор переходит к гастрономическим и филологическим нюансам: в итальянском языке выпечка и трюк, которым гонщики иногда отмечают победу, обозначаются разными словами.

На вопрос Амелии о том, любит ли он пончики, Кими отвечает, что может позволить себе такое лакомство только тогда, когда этого не видит его тренер.

«Но он мне даёт особый «разгрузочный» день, и тогда я предпочитаю гамбургеры, пиццу или пасту. Хотя паста в этот список не входит, её я ем каждый день. А ещё люблю мороженое – его я ем очень много!»

После этого участники меняются местами: Амелия садится за руль, а Кими становится её инструктором. Она просит разрешения попробовать крутануть «пончик». Кими соглашается, но предупреждает, что машина должна остаться целой, поскольку этот кроссовер выдали ему на весь уик-энд.

Попытка оказывается неудачной и едва не заканчивается вылетом в гравий.

«Вообще-то это мой последний урок вождения, – сказала Амелия. – Это значит, что я уже должна неплохо водить машину, поэтому и захотела попробовать «пончик», ведь их крутят настоящие профессионалы, а профессионалы могут делать всё, что пожелают».

В итоге Кими оценил навыки Амелии в 5,5 балла из 10 возможных. Она, конечно, осталась недовольна результатом. Зрители, судя по всему, восприняли ролик куда лучше: за один день он набрал более 1,1 миллиона просмотров и 32 с лишним тысяч лайков.

Один из пользователей оставил следующий комментарий: «Кими свойственно нахальство Джорджа Расселла и сарказм Макса Ферстаппена – настоящий их наследник!»