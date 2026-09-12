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Кими Антонелли остался доволен своим кругом

Кими Антонелли занял второе место в квалификации на Мадринге, уступив Ландо Норрису 0,011 секунды, а Джордж Расселл в итоге показал шестой результат.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.09.2026, 18:33·1 мин
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Фото: F1news.ru

Кими Антонелли занял второе место в квалификации на Мадринге. От обладателя поула Ландо Норриса его отделили 0,011 секунды. Лидер личного зачёта остался доволен своим кругом, однако отметил сложность сессии.

Напарник Антонелли по Mercedes Джордж Расселл проиграл ему три десятых и завершил решающую попытку с шестым временем.

Кими Антонелли (2-й): «Я считаю, что у меня получился хороший круг. Но затем Ландо смог превзойти мой результат, так что отличная работа с его стороны.

Для меня квалификация получилась очень напряжённой. Было непросто найти подходящий баланс из-за того, что трасса сильно нагрелась. Но мой круг получился достаточно чистым, хотя на трассах подобного типа достаточно непросто сложить вместе все составляющие.

В целом, я считаю, что мы хорошо поработали. Посмотрим, что удастся сделать завтра».

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Источник

Джордж Расселл (318)Андреа Кими Антонелли (300)Mercedes (874)

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