Кими Антонелли: завоевание титула станет воплощением моей мечты

Кими Антонелли может досрочно завоевать титул чемпиона мира 2026 года уже в Остине, если сложатся определённые обстоятельства. На пресс-конференции FIA в четверг итальянский гонщик Mercedes отметил, что не хочет думать о такой возможности и намерен сохранять полную концентрацию на работе, поскольку борьба ещё продолжается.

Кими Антонелли: «Если задуматься, то просто невероятно, что уже в этот уик-энд я могу гарантировать титул. И именно поэтому я стараюсь об этом не думать. Чтобы стать чемпионом, мне нужно идеально провести уик-энд, а соперники должны показать очень слабый результат, но такое вряд ли произойдёт. Конечно, в гонках возможно всё, но сама мысль об этом кажется невероятной.

Сегодня утром мы поговорили с Боно [Петер Боннингтон, гоночный инженер Кими Антонелли] и решили, что нужно просто получать удовольствие и придерживаться того же подхода, что и на протяжении всего сезона – двигаться от гонки к гонке и каждый уик-энд стараться выступать как можно лучше. Если я буду хорошо делать свою работу, то результат придёт.

Титул станет исполнением моей мечты. Я мечтал об этом с самого детства. Уже то, что я оказался в таком положении, само по себе невероятно. Но сейчас нужно продолжать работать, выкладываться по полной, ведь борьба ещё не закончена.

Сначала нужно довести дело до конца, а уже после можно будет отпраздновать. Безусловно, титул станет огромным достижением, но до него ещё нужно добраться.

Безусловно, мне помогает опыт борьбы в младших сериях. Однако в Формуле 1 всё иначе, поскольку здесь прессинг гораздо сильнее, чем в любой другой категории. Конкуренция тоже выше, поскольку я веду борьбу с 21 другими гонщиками, которые входят в число лучших в мире. В этом плане всё гораздо сложнее.

Но опыт борьбы за титулы в картинге и младших сериях определённо помогает. Когда борешься за титул, то подход к гонкам и настрой во многом остаются такими же. Тот факт, что я уже боролся за титулы в картинге и младших сериях, помогает подготовиться к подобным ситуациям.

Конечно, в Формуле 1 всё гораздо масштабнее, и справляться с этим в некотором отношении сложнее, но необходимая основа закладывается ещё в картинге.

Я помню, как в дебютном сезоне в Формуле 1 часто пытался форсировать события – добиться нужного результата, заставить машину проехать круг быстрее. В этом году я немного изменил подход и теперь стараюсь сосредоточиться на главном и получать как можно больше удовольствия не только от пилотирования, но и от самого процесса, от совместной работы с командой, от того, как мы развиваемся, лучше понимаем регламент и помогаем друг другу.

Я стараюсь помогать команде находить дополнительные возможности для улучшения машины. И в то же время важно, чтобы инженеры лучше понимали, что именно мне нужно от машины, чтобы я мог прибавлять. Всё это помогает вместе добиваться большего.

Психологически в этом году я чувствую себя гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. И ещё один важный момент – когда проводишь второй год с одной и той же группой людей, то всё заметно меняется. Вы гораздо лучше знаете друг друга и понимаете, что нужно каждому. Становится проще вместе преодолевать проблемы и двигаться вперёд как одна команда».