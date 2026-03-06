Кими Антонелли: «С нетерпением жду продолжения!»

Пилоты команды Mercedes показали высокие результаты во второй сессии свободных заездов на трассе. Кими Антонелли завершил тренировку со вторым временем, а Джордж Расселл занял третью строчку итогового протокола.

Кими Антонелли прокомментировал итоги заездов: «Первая тренировка прошла для нас не так просто, а вот во второй сессии удалось добиться заметного прогресса. Тем не менее, впереди остаётся ещё много работы. Мы стараемся максимально использовать каждый выезд на трассу и учиться новому, получая опыт управления этой машиной. С нетерпением жду следующих сессий!»

Антонелли также отметил ожидаемую острую конкуренцию в предстоящей квалификации: «На квалификации нас наверняка ждёт серьёзная борьба с ведущими командами. Ferrari, McLaren, Red Bull показывают отличную скорость. Сейчас наша задача – работать дальше, чтобы сделать болид ещё лучше».