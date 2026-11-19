Кими Антонелли начнёт Гран При Лас-Вегаса на пять позиций ниже из-за штрафа. Итальянский пилот Mercedes заменит двигатель внутреннего сгорания, который станет для него уже шестым в этом сезоне.

Помимо этого, в текущий гоночный уик-энд Антонелли получит турбину, модернизированную по программе ADUO. Наказания за её замену не последует: это будет четвёртая турбина из четырёх разрешённых на сезон.

Ранее руководитель Mercedes Тото Вольфф сообщил, что обновлённые элементы силовой установки установят только на автомобиле Антонелли. Джордж Расселл продолжит выступать с турбиной предыдущей спецификации.

Такое решение связано не только с желанием избавить Джорджа от дополнительных штрафов. Во время стендовых испытаний команда выявила потенциальные проблемы с надёжностью нового компонента. В Mercedes пришли к выводу, что ожидаемое повышение эффективности турбины не компенсирует связанные с ней риски для британского гонщика.

В случае Кими Антонелли команда готова принять эти риски. Итальянский гонщик уже выиграл чемпионский титул, поэтому Mercedes сможет проверить работу турбины в реальных условиях гонки.

Новая турбина имеет более компактные размеры. Её разработали не столько для повышения максимальной мощности, сколько для сокращения турбоямы и улучшения реакции двигателя на нажатие педали газа на низких оборотах. Этого удалось добиться благодаря более быстрому раскручиванию турбины меньшего размера.

Наиболее заметным эффект от обновления, как ожидается, будет на старте и при разгоне после медленных поворотов.

Модернизированная турбина будет доступна и клиентским командам Mercedes. Её, в частности, планируют использовать в McLaren и Alpine.