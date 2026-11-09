Кими Антонелли получил пятисекундный штраф

Кими Антонелли получил 5-секундный штраф после завершения Гран При Сан-Паулу. Ранее аналогичные санкции были применены к Оливеру Берману и Шарлю Леклеру.

Стюарды установили, что команда небезопасно выпустила гонщика Mercedes на пит-лейн после пит-стопа перед Франко Колапинто. Антонелли имел право двигаться параллельно пилоту Alpine, однако из-за скользкого покрытия сразу потерял контроль над машиной и был вынужден принять меры, чтобы избежать столкновения.

Стюарды расценили произошедшее как потенциально небезопасную ситуацию. В Mercedes признали, что выпуск Кими на пит-лейн после пит-стопа можно было организовать более грамотно и безопасно.

Назначенный Кими Антонелли 5-секундный штраф прибавили к его результату в протоколе гонки. Чемпион мира 2026 года не потерял позицию и сохранил пятое место.