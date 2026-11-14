Кими Антонелли посетил приём у президента Италии

Кими Антонелли, ставший самым молодым чемпионом мира в истории Формулы 1, был приглашён президентом Италии Серджио Матареллой на торжественный приём. Вчера гонщик Mercedes посетил исторический Квиринальский дворец — расположенную в Риме резиденцию главы государства.

Аудиенция прошла в частном порядке. Вместе с Кими на встречу пришли его родители и младшая сестра Мэгги. Антонелли подарил президенту Итальянской республики один из шлемов, использовавшихся им в чемпионском сезоне, с дарственной надписью на визоре.

Во время беседы 20-летний гонщик пригласил 85-летнего политика на Гран При Италии в Монцу. Как сообщает Gazzetta dello Sport, Серджио Матарелла с энтузиазмом отнёсся к приглашению: «Прошло много лет с тех пор, как я последний раз приезжал в Монцу. Путешествовать становится всё сложнее, но эта новая ситуация мне кажется очень привлекательной».

После приёма в президентском дворце у Кими останется совсем немного времени, которое он планировал провести с семьёй и друзьями. Уже в субботу гонщику предстоит отправиться в США, где через неделю состоится Гран При Лас-Вегаса.

На 21-м этапе сезона Антонелли рассчитывает побороться за свою десятую победу в чемпионате. При этом не исключено, что в Лас-Вегасе он получит штраф за замену двигателя. Однако на городской трассе возможны обгоны, а в Монце Кими одержал победу после старта с 19-й позиции. Поэтому и в Лас-Вегасе у него сохраняются шансы на высокий результат.