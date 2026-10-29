Кими Антонелли намерен открыть гоночную академию

Лидер личного зачёта Кими Антонелли намерен создать собственную гоночную академию. Проект будет помогать молодым пилотам строить карьеру в автоспорте. В комментарии Auto Motor und Sport Кими отметил, что главным направлением академии станут гонки GT.

Кими Антонелли: «Мы хотим создать академию для молодых гонщиков, чтобы дать им возможность попасть в автоспорт. Это прекрасный, но непростой мир, и получить шанс пробиться в гонки совсем не просто. Мы хотим помогать молодым пилотам находить такие возможности.

Гонки GT сейчас быстро набирают популярность. Макс Ферстаппен помогает привлечь к ним больше внимания и показать, насколько они интересны. Молодым гонщикам необязательно стремиться именно в Формулу 1, ведь в профессиональных гонках GT тоже много возможностей».

Кроме того, Кими Антонелли рассказал о ещё одном плане, связанном с автоспортом. Лидер Mercedes хочет выступить в гонке GT в одном экипаже со своим отцом Марко. В прошлом тот участвовал в кузовных сериях, а сейчас руководит собственной командой AKM Motorsport.

«Мы почти всем делимся друг с другом, особенно когда речь идёт об автоспорте, и у нас есть совместные планы на будущее, – говорит Кими Антонелли. – Отец давно мечтает, чтобы однажды мы выступили в одной гонке. Три года назад я выступал за его команду, но мы ещё ни разу не участвовали вместе в одном экипаже. Мы хотим это сделать на машине GT3.

Если найдём время, то обязательно осуществим этот проект. В следующем году такая возможность точно появится в начале или в середине сезона. Было бы здорово исполнить мечту отца».