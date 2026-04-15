Кими Антонелли остаётся первым по итогам второго дня тестов
Новости

Кими Антонелли остаётся первым по итогам второго дня тестов

Кими Антонелли показал лучшее время на тестах шин Pirelli на Нюрбургринге, опередив Ландо Норриса. Пройдено 2106 километров за два дня.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.04.2026, 20:51·2 мин
На автодроме Нюрбургринг завершился второй день шинных тестов Pirelli, организованных при участии команд Mercedes и McLaren.

В этот раз на трассе работали лидер чемпионата Кими Антонелли и действующий чемпион Ландо Норрис. Пилоты продолжили задачи, начатые накануне их партнерами: спортсмены тестировали различные варианты шин состава C3, проходя серии заездов по восемь кругов каждая.

Позже программа испытаний сместилась на более мягкие типы резины — Кими Антонелли опробовал покрышки состава C4, тогда как Ландо Норрис сосредоточился на тестах шин C5.

Лучшее время дня показал Кими Антонелли, преодолев круг за 1:32.990. За день он проехал 109 кругов. Ландо Норрис уступил сопернику, показав результат 1:33.640, и завершил на один круг меньше. За два дня тестов участники суммарно преодолели 2106 километров.

Следующий этап испытаний шин Pirelli запланирован на середину мая и пройдет во французском Маньи-Кур. Там специалисты сосредоточатся на разработке дождевых шин. Тесты с использованием сликов продолжатся в июне, после Гран При Барселоны-Каталуньи, где также на протяжении двух дней будут проходить испытания.

