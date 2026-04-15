Кими Антонелли остаётся первым по итогам второго дня тестов

На автодроме Нюрбургринг завершился второй день шинных тестов Pirelli, организованных при участии команд Mercedes и McLaren.

В этот раз на трассе работали лидер чемпионата Кими Антонелли и действующий чемпион Ландо Норрис. Пилоты продолжили задачи, начатые накануне их партнерами: спортсмены тестировали различные варианты шин состава C3, проходя серии заездов по восемь кругов каждая.

Позже программа испытаний сместилась на более мягкие типы резины — Кими Антонелли опробовал покрышки состава C4, тогда как Ландо Норрис сосредоточился на тестах шин C5.

Лучшее время дня показал Кими Антонелли, преодолев круг за 1:32.990. За день он проехал 109 кругов. Ландо Норрис уступил сопернику, показав результат 1:33.640, и завершил на один круг меньше. За два дня тестов участники суммарно преодолели 2106 километров.

Следующий этап испытаний шин Pirelli запланирован на середину мая и пройдет во французском Маньи-Кур. Там специалисты сосредоточатся на разработке дождевых шин. Тесты с использованием сликов продолжатся в июне, после Гран При Барселоны-Каталуньи, где также на протяжении двух дней будут проходить испытания.