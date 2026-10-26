Кими Антонелли доволен результатом: «Именно такой результат нам и нужен!»

Кими Антонелли одержал победу в Гран При США и сделал ещё один шаг к чемпионскому титулу. Уже на следующем этапе он может стать самым молодым чемпионом мира в истории Формулы 1 — вероятность этого очень высока.

Кими Антонелли (1-й): «Надо сказать, что именно такой результат нам и нужен, и вся наша команда в полной мере его заслужила. Всё это время она упорно трудилась, работала с машиной, готовила технические новинки, и очень приятно видеть, что мы вновь добились успеха.

К тому же мы идеально действовали, следуя тактике единственного пит-стопа, я очень доволен, что мы смогли её реализовать благодаря отличной работе всей команды.

Я понимаю, что мы очень близки к завоеванию титула, и теперь надо постараться довести дело до конца красиво, на высокой ноте. Надеюсь, уже очень скоро нам это удастся».

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