Кими Антонелли о Ferrari: «Я ничего не исключаю, но...»

Кими Антонелли постепенно приближается к своему первому чемпионскому титулу в Формуле 1: с каждым новым Гран При развитие борьбы увеличивает вероятность такого исхода. 20-летний пилот Mercedes ориентируется на известных итальянских спортсменов, включая мотогонщика Валентино Росси и теннисиста Янника Синнера. Об этом он рассказал в интервью Automoto.it.

«Я мечтаю о том, чтобы стать таким, как Валентино Росси и Янник Синнер, – заявил Антонелли. – Могу ли в будущем перейти в Ferrari? Ничего не исключаю, но для начала хочу многого добиться с Mercedes».

При этом рассуждать о возможном чемпионстве в 2026 году Антонелли не хочет: «Не потому, что я суеверный, но само упоминание этого слова заставляет меня испытывать более сильное напряжение.

Замечательно, когда среди твоих друзей есть спортсмены, выступающие на самом высоком уровне, которые понимают, что это значит – выдерживать прессинг в последние моменты перед стартом, когда тебе нужно быть наедине с самим собой.

Когда у тебя крепкие дружеские связи с такими людьми, это придаёт дополнительную мотивацию, ведь ты стремишься стать лучше. Я рад, когда мои друзья побеждают, и хочу добиться таких же успехов или даже ещё больше. Хотя добиться большего, чем Янник Синнер, довольно трудно.

Один из моих лучший друзей – Марко Беццекки (мотогонщик, выступающий в MotoGP за заводскую команду итальянской компании Aprilia, один из претендентов на титул). Мы друг друга поддерживаем, и когда я могу, то бываю на его гонках. Когда мы дома, то вместе ужинаем, и у нас общие друзья.

Говоря о Валентино Росси, Антонелли отметил его психологическую готовность и способность добиваться успеха даже в сложных ситуациях: «Если говорить о Валентино Росси, то можно сказать, что он часто выигрывал гонки ещё до старта – настолько сильна его психологическая подготовка. Он всесторонне подготовленный спортсмен, и особенно уверенно Вале выступал в те уик-энды, когда стартовал из последних рядов, но ему удавалось отыгрываться. И ему удалось завоевать огромную популярность.

Оценивая собственные перспективы, гонщик подчеркнул, что сейчас его полностью устраивает сотрудничество с Mercedes: «Что касается моего будущего, то я всем доволен в Mercedes – в том числе потому, что я в долгу перед этой командой за все возможности, которые мне предоставлены. Команда в меня поверила, когда мне было 12 лет, поддерживала меня в процессе моего развития и роста, и я надеюсь, что вместе мы добьёмся больших успехов.

А там будет видно. Я ничего не исключаю, но сейчас моя цель в том, чтобы выиграть как можно больше вместе с Mercedes».