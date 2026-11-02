Кими Антонелли: «Этот момент я запомню на всю жизнь!»

Кими Антонелли занял третье место на этапе в Мехико и завоевал титул чемпиона мира 2026 года. 20-летний гонщик Mercedes стал самым молодым чемпионом в истории Формулы 1. После финиша Антонелли не смог сдержать эмоций, говоря о поддержке команды.

Кими Антонелли: «Мы сделали это! Но вы же понимаете, без команды, без Mercedes, без поддержки семьи я бы ничего этого не добился. Поэтому я очень благодарен за то, что сейчас переживаю такой момент, и его я запомню на всю жизнь. И мне просто трудно подобрать слова, ведь я всё ещё пытаюсь осознать то, что только что произошло.

Позади невероятный сезон, и совершенно замечательно, что сейчас я разделил подиум с Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном! И, конечно, я уже предвкушаю, что впереди ещё много сражений.

В этот уик-энд я нервничал немного больше, но я просто очень счастлив, что мы довели дело до конца, и теперь можем получить удовольствие от оставшихся гонок этого сезона. Огромное спасибо, Мехико!»