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Кими Антонелли: «Этот момент я запомню на всю жизнь!»

Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом мира Формулы-1 2026 года: гонщик Mercedes финишировал третьим в Мехико и поблагодарил команду за поддержку.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.11.2026, 02:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Кими Антонелли занял третье место на этапе в Мехико и завоевал титул чемпиона мира 2026 года. 20-летний гонщик Mercedes стал самым молодым чемпионом в истории Формулы 1. После финиша Антонелли не смог сдержать эмоций, говоря о поддержке команды.

Кими Антонелли: «Мы сделали это! Но вы же понимаете, без команды, без Mercedes, без поддержки семьи я бы ничего этого не добился. Поэтому я очень благодарен за то, что сейчас переживаю такой момент, и его я запомню на всю жизнь. И мне просто трудно подобрать слова, ведь я всё ещё пытаюсь осознать то, что только что произошло.

Позади невероятный сезон, и совершенно замечательно, что сейчас я разделил подиум с Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном! И, конечно, я уже предвкушаю, что впереди ещё много сражений.

В этот уик-энд я нервничал немного больше, но я просто очень счастлив, что мы довели дело до конца, и теперь можем получить удовольствие от оставшихся гонок этого сезона. Огромное спасибо, Мехико!»

Источник

Андреа Кими Антонелли (343)Mercedes (949)

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