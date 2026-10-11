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Кими Антонелли: «Это была очень трудная гонка»

Кими Антонелли назвал Гран При Сингапура очень трудной гонкой после третьего места и рассказал о борьбе за титул перед этапом Формулы-1 в Остине.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.10.2026, 18:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Кими Антонелли завершил Гран При Сингапура на третьем месте. После финиша итальянский гонщик Mercedes отметил, что гонка оказалась для него непростой.

Кими Антонелли (3-й): «Это была очень трудная гонка, но в итоге я поднялся на подиум, чему очень рад! Мне удалось воспользоваться ситуацией, когда Ландо Норрис боролся за позицию с Льюисом Хэмилтоном, и опередить обоих, что позволило занять третье место. Это отличный результат для нашей команды, я очень доволен. Стараюсь вообще не думать о том, что в теории уже на этапе в Остине я могу стать чемпионом мира и просто стараюсь как можно лучше выступать в каждый уик-энд, чтобы довести дело до конца».

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Источник

Андреа Кими Антонелли (317)Mercedes (908)

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