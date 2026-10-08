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Кими Антонелли: Жаль было бы отказываться от новинок

Кими Антонелли объяснил решение Mercedes разделить технические программы на Гран При Сингапура: он сохранит новинки, а Джордж Расселл вернётся к прошлой версии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.10.2026, 17:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Лидер личного зачёта Кими Антонелли высказался о решении Mercedes использовать разные технические конфигурации машин на Гран При Сингапура.

Антонелли продолжит выступать на автомобиле с новинками, впервые установленными на W17 на этапе в Малайзии. Это обновление проявило себя не лучшим образом. Джордж Расселл, в свою очередь, вернётся к прежней конфигурации, на которой одержал победу в Баку.

Кими Антонелли: «Сейчас мы хотим понять, насколько эффективно работают новинки. Я продолжу использовать новую версию, а Джордж вернётся к прошлой, которую мы хорошо знаем и понимаем, как с ней работать. Я считаю, что новая версия тоже работает хорошо и действительно обеспечивает прибавку в скорости, но в Сепанге мы её не увидели в полной мере, и та гонка была, скорее, исключением.

Надеюсь, в этот уик-энд мы сможем лучше разобраться в ситуации, найти правильный баланс и полностью раскрыть потенциал машины.

У нас будет хорошая возможность сравнить две версии. Прошлую мы давно знаем и понимаем, как её настраивать. Знаем, что на трассах такого типа она эффективна и позволяет показывать хороший темп.

Теперь важно разобраться с новой версией и понять, как добиться от неё максимума. Команда проделала огромную работу и вложила столько сил в это обновление, что было бы жаль отказываться от него».

Источник

Андреа Кими Антонелли (313)Mercedes (903)

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