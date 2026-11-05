Кими Антонелли едва не сошёл с дистанции в Мехико

Кими Антонелли занял третье место в Мехико и отпраздновал на подиуме победу в личном зачёте. Однако этот результат мог оказаться недостижимым: итальянский гонщик был близок к сходу.

Заместитель руководителя команды Брэдли Лорд сообщил, что на последних кругах у W17 Антонелли произошла утечка масла. Неисправность могла помешать гонщику добраться до финиша.

«Когда после гонки мы вернули машину в боксы и сняли днище, то увидели, что оно было всё в масле, – рассказал Брэдли Лорд в подкасте High Performance Racing. – Поддон треснул, и Кими сказал, что примерно за четыре круга до финиша он почувствовал, что с двигателем начались проблемы. Так что Кими были на грани схода с дистанции, но всё же машина выдержала».